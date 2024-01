Głosowanie nad ustawą budżetową jest zaplanowane na 18 stycznia. Andrzej Duda ma być już przygotowany na przyjęcie budżetu przez Sejm. Jak pisał Jacek Gądek z Gazeta.pl, istnieje spore prawdopodobieństwo, że prezydent skieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego, aby postawić koalicję rządzącą w trudnej sytuacji.

Andrzej Duda wykorzysta sprawę Kamińskiego i Wąsika, aby skierować ustawę budżetową do TK?

Wirtualna Polska przekazała, że zdaniem polityków PiS Andrzej Duda "szykuje się na mocny, polityczny gest wobec rządu", jakim byłoby skierowanie ustawy budżetowej do TK. Jeden z rozmówców portalu powiedział, że Duda chce przy tym wykorzystać sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie wezmą udziału w głosowaniu nad ustawą budżetową, ponieważ zostali pozbawieni mandatów poselskich. Andrzej Duda uważa jednak, że ta decyzja była niezgodna z prawem, więc ustawy uchwalone w Sejmie pod nieobecność Kamińskiego i Wąsika nie obowiązują. To ma stanowić podstawę skierowania ustawy budżetowej do Trybunału Konstytucyjnego.

Prezydent może skierować ustawę budżetową do TK. "To uderza w koalicję rządzącą"

Ustawa budżetowa musi zostać przekazana prezydentowi do podpisu najpóźniej 29 stycznia. Jeśli do tego nie dojdzie, prezydent mógłby rozwiązać parlament. Taki scenariusz jest jednak mało prawdopodobny. Dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek zauważył, że "nie ma do rozpisania wcześniejszych wyborów podstawy prawnej ani woli politycznej" a "nawet uznanie całości ustawy budżetowej za sprzeczną z konstytucją nie daje prezydentowi prawa do rozwiązania Sejmu". Gądek podkreślił jednak, że uznanie ustawy budżetowej za niekonstytucyjną miałoby duże znaczenie, ponieważ "to uderza w koalicję rządzącą".