Do przykrego incydentu doszło podczas środowych (17 stycznia) obrad. - Proszę wybaczyć wzruszenie, ale jestem mocno zdenerwowana tym, co wydarzyło się tutaj podczas tego posiedzenia. W trakcie wystąpienia pana ministra Sienkiewicza, kiedy powiedział, że to, co telewizja publiczna robiła i jaki miała wpływ na to, że dochodziło do nieszczęść i tragedii, posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom powiedziała w stosunku do pani poseł Magdaleny Filiks, cytuję: "gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła" - relacjonowała Agnieszka Maria Kłopotek z PSL.

Następnie posłanka PiS weszła na mównicę sejmową i kontynuowała krytykę wobec Filiks. - Zacznijmy od tego, że zachowanie pani poseł, które zaobserwowałam, poseł, którą dotknęła ta życiowa tragedia, jest tak żenujące i tak niestosowne dla progów parlamentu... - mówiła. Zarzuciła jej również zażywanie używek. Słowa posłanki zmusiły do reakcji marszałka Hołownię. Więcej o tej sytuacji pisaliśmy w artykule udostępnionym poniżej.

Słowa posłanki PiS padły w kontekście wypowiedzi ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Bartłomiej Sienkiewicz wskazywał, że media publiczne mają być współodpowiedzialne zarówno za śmierć Pawła Adamowicza, jak i syna Magdaleny Filiks. - Media publiczne pod rządami PiS są współodpowiedzialne za tragedię Pawła Adamowicza. Podobnie jak rozgłośnia regionalna ze Szczecina jest współodpowiedzialna za samobójczą śmierć Mikołaja Filiksa - mówił.

Teraz do incydentu odniosła się sama posłanka Koalicji Obywatelskiej. Sprawę skomentowała na profilu na platformie X. Najpierw zwróciła się do Romana Giertycha. "Naruszenie dóbr osobistych to panie mecenasie, jak sadzę będzie odpowiednia droga?" - napisała. "Oni się naprawdę uparli, żeby do końca kadencji wygasić wszystkie immunitety w swoim klubie" - dodaje. "Naruszenie dóbr osobistych oczywiste. Pomyślmy jeszcze o znieważeniu" - odpowiedział Giertych.

Magdalena Filiks przypomniała inne zdarzenie z udziałem Wojciechowskiej van Heukelom

W odniesieniu do swojego wpisu posłanka Koalicji Obywatelskiej zamieściła fragment artykułu z łódzkiego portalu. Opisywał on zdarzenie z 2004 roku, kiedy to Agnieszka Wojciechowska van Heukelom, wówczas wicedyrektor Biura Partnerstwa i Funduszy Urzędu Miasta Łodzi, miała spoliczkować swojego przełożonego.- Rzeczywiście, miał miejsce przykry incydent, ale nie ma się czym chwalić - Nie wiem, o co poszło. Wychodziliśmy z pracy, ze strony pani Wojciechowskiej padły ciężkie słowa na różne litery alfabetu, a potem dostałem w twarz - mówił poszkodowany na łamach serwisu łódź.naszemiasto.pl. Powodem takiej reakcji urzędniczki miało być to, że szef nie bardzo chciał dzielić się z nią swoimi kompetencjami, a w dodatku ją mobbingować. Oboje zostali ukarani upomnieniem. "Ciężko podejmować polemikę z ludźmi takiego pokroju, dlatego można jedynie składać pozwy do sądu" - skomentowała artykuł Magdalena Filiks.

