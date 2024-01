Nieoficjalnie: Jacek Kurski wróci do polityki. Wystartuje w wyborach do europarlamentu

Zaledwie niecały miesiąc temu, pod koniec grudnia 2023 roku, Jacek Kurski został odwołany z Banku Światowego. Jak się okazuje, były prezes TVP wkrótce może wrócić do polityki - ustalił "Super Express".

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Kwiatkowski: Za Wawrzykiem stali możni i ważniejsi ludzie z PiS-u

Media: PiS ma wystawić Jacka Kurskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Według ustaleń dziennika Jacek Kurski zabiega o miejsce na listach PiS do Parlamentu Europejskiego. - Plusem Jacka Kurskiego jest doświadczenie w Brukseli. Jednak pamiętajmy, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, to ciągle poziom przymiarek - powiedział w rozmowie z "SE" Jan Mosiński z Prawa i Sprawiedliwości.

O miejsce w PE - zdaniem dziennika - ma ubiegać się także Arkadiusz Mularczyk, Przemysław Czarnek i Zbigniew Rau. Wirtualna Polska ustaliła z kolei, że na listach do europarlamentu ma znaleźć się także obecna prezeska Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. - Julia nie chce przechodzić na emeryturę po zakończeniu kadencji prezesa w TK - powiedział w rozmowie z WP jeden z polityków PiS.

Jacek Kurski odwołany z Banku Światowego

Przypomnijmy, że Jacek Kurski w grudniu ubiegłego roku został odwołany z Banku Światowego. Zastępcą dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty w Banku Światowym został w grudniu 2022 roku, kilka miesięcy po odejściu z TVP. Kurski po otrzymaniu nowej posady zapewniał, że dobrze nadaje się na to stanowisko.

"Podjąłem zgodną z moim wykształceniem i doświadczeniem menedżerskim pracę jako Alternate Executive Director w Banku Światowym, świadomy, że oznacza to rezygnację z części aktywności publicznej czy ambicji politycznych. Zawsze myślałem, że nie ma życia poza polityką. Otóż jest. Wiem, że tu też dobrze przysłużę się Polsce" - pisał Kurski w 2022 roku na portalu X. Przez rok pracy w Banku Światowym zarobił równowartość około miliona złotych.

Media: Wiadomo, ile zarobiło małżeństwo Kurskich w Telewizji Polskiej

Tymczasem w środę informowaliśmy, ile mogli zarobić Jacek i Joanna Kurscy w TVP. Do takich informacji dotarł Onet. W sumie małżeństwo Kurskich do 2023 roku otrzymało przelewy w wysokości ponad 6 milionów złotych za pracę w TVP - wyliczył portal.

Joanna Kurska od 2016 roku przepracowała w sumie 13 miesięcy w TVP. "Z informacji Onetu wynika, że do 2023 r. państwowy nadawca przelał na jej konto 1 mln 532 tys. zł. Oznacza to, że za miesiąc pracy otrzymywała średnio 117 tys. zł. Onet dowiedział się również, że Jackowi Kurskiemu w trakcie jego prezesury TVP wypłaciła w sumie 4,5 mln zł. Oznacza to, że małżeństwo Kurskich w latach 2016-2023 zarobiło w Telewizji Polskiej ponad 6 mln zł" - wyliczył portal. Jak się okazało, TVP zatrudniało także byłego męża Kurskiej - Tomasza Klimka, który pracował tam jako producent. W latach 2018-2023 miał otrzymać od TVP przelewy w wysokości 3,86 mln zł.

Żona Jacka Kurskiego rozpoczęła pracę w TVP w 2016 roku. Została wówczas (jeszcze jako Joanna Klimek) wicedyrektorką biura ds. koordynacji programowej, a następnie dyrektorką. Po kilku miesiącach rozstała się z publicznym nadawcą w związku z "osobistą relacją z Jackiem Kurskim". Gdy we wrześniu 2022 roku prezesem TVP został Mateusz Matyszkowicz, Kurska wróciła do TVP i została szefową "Pytania na śniadanie", a oficjalnie producentką w Agencji Kreacji, Rozrywki i Oprawy TVP. Na początku stycznia 2023 roku jednak ponownie rozstała się z TVP.