"Super Express" podaje, że minister sprawiedliwości Adam Bodnar podjął decyzję - nie zarządzi przerwy w odbywaniu kary przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Bodnar chce przekazać możliwie szybko sprawę w ręce prezydenta - wynika z medialnych informacji. Najprawdopodobniej akta skazanych byłych szefów CBA i MSWiA trafią na biurko Andrzeja Dudy w przyszłym tygodniu.

Media: Adam Bodnar podjął decyzję ws. pobytu Kamińskiego i Wąsika w więzieniu

- Rolą Prokuratora Generalnego nie jest wypuszczanie przestępców z więzienia, ale łapanie takich osób - cytuje rozmówcę z ministerstwa sprawiedliwości dziennik. - Mam wrażenie, że rząd rozpoczyna rodzaj politycznej batalii z prezydentem - skomentował sprawę doradca prezydenta Stanisław Żaryn. Innego zdania jest poseł PSL-u Krzysztof Paszyk. - Sprawa ma charakter politycznej rozgrywki. Jednak gdyby pan prezydent chciał szybko uwolnić obu panów, zastosowałby procedurę, która pozwoliłaby na błyskawiczne otwarcie celi. Zamiast tego wolał przerzucić odpowiedzialność na prof. Bodnara - cytuje dziennik.

Andrzej Duda w Davos o sprawie Kamińskiego i Wąsika

O sprawie zmian w wymiarze sprawiedliwości mówił prezydent Andrzej Duda, który jest w Davos na Forum Ekonomicznym. Na konferencji z polskimi mediami Duda zarzucił rządowi wielokrotne łamanie prawa i konstytucji. Prezydent przypomniał, że przed dwoma laty przygotował własny projekt zmian w sądownictwie, jednak nie spotkał się on z aprobatą szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. - Tak samo jak wtedy sam proponowałem zmiany i byłem na nie otwarty, tak samo dzisiaj jestem gotowy - podkreślił prezydent. Jako warunek graniczny przedstawił kwestię sędziów, od których odebrał ślubowanie. - Ci ludzie weszli do stanu sędziowskiego, stanowią część polskiego wymiaru sprawiedliwości, orzekają od lat. Dzisiaj jest ich około czterech tysięcy. Póki ja jestem prezydentem, nigdy nie dopuszczę do tego, aby byli w jakikolwiek sposób weryfikowani - dodał Andrzej Duda. W ocenie prezydenta skazani na dwa lata więzienia byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są więźniami politycznymi, a ich mandat poselski nie wygasł.

W poniedziałek Andrzej Duda zawnioskował także do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy nim, premierem oraz prokuratorem generalnym. Wniosek został złożony w związku z usunięciem Dariusza Barskiego ze stanowiska prokuratora krajowego przez ministra sprawiedliwości oraz wskazaniem pełniącego obowiązki na tym stanowisku. Prezydent jest zdania, że odwołanie nie mogło się odbyć bez jego zgody.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w więzieniu

Zatrzymani we wtorek 9 stycznia w Pałacu Prezydenckim politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu 2023 roku skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji publicznych. Sąd skazał byłych szefów CBA między innymi za podżeganie do korupcji i fałszowanie dokumentów. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku ułaskawienie prezydenta. Wówczas nie byli prawomocnie skazani. Politycy wskazywali też na decyzję Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która uchyliła postanowienie marszałka Sejmu Szymona Hołowni o wygaszeniu ich poselskich mandatów.

Przed zatrzymaniem Kamiński i Wąsik kilka godzin w Pałacu Prezydenckim, gdzie na zaproszenie Andrzeja Dudy uczestniczyli w uroczystości powołania jego nowych doradców - Stanisława Żaryna i Błażeja Pobożego. Do zatrzymania byłych szefów służb doszło wieczorem w Pałacu Prezydenckim, pod nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy, który o osiemnastej spotkał się w Belwederze z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Informacja o zatrzymaniu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiła się nieoficjalnie około 19:30, została potwierdzona krótko przed dwudziestą przez Komendę Stołeczną Policji. Byłych ministrów policja przewiozła do aresztu śledczego na warszawskim Grochowie. Następnie trafili do zakładów karnych w Radomiu (Kamiński) i w Przytułach Starych, niedaleko Ostrołęki (Wąsik).