Pierwszy miesiąc rządu Tuska. Wynik? Wyborcy PiS jeszcze nie pokochali "uśmiechniętej Polski" [SONDAŻ]

IBRiS przeprowadził sondaż dla "Rzeczpospolitej", w którym zapytał o pierwszy miesiąc sprawowania rządów w Polsce przez koalicyjny gabinet Donalda Tuska. Z badania wynika, że 56,3 proc. dobrze ocenia działania KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. 28,6 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie dobrze", a "raczej dobrze" - 27,7 proc. "Raczej źle" rząd Tuska oceniło 12,5 proc. ankietowanych, a "zdecydowanie źle" 24,4 proc. - to łącznie grupa 36,9 proc. respondentów. Z analizy IBRiS wynika, że w grupie, która dobrze ocenia nową Radę Ministrów, jest zdecydowana większość wyborców KO, Lewicy i Trzeciej Drogi. Źle oceniają ją głosujący na PiS i Konfederację.

"To nic dziwnego, bo polaryzacja ma to do siebie, że dwie strony konfliktu o skrajnych poglądach okopują się na swoich pozycjach. Nie tak łatwo je odwrócić. To nie tylko problem polski, tak dzieje się na świecie, chociażby w USA" - tak o wynikach sondażu mówił prof. Bartłomiej Biskup, politolog z UW. Jego zdaniem ta kwestia może się zmienić, jednak potrzeba na to czasu, ponieważ "zmiana poglądów politycznych generalnie odbywa się wolno". "Nie jest to proces szybki, ad hoc, i jak patrzymy na badania preferencji od 2005 r., jest w naszym społeczeństwie duża stabilność" - wskazał prof. Biskup.

Trudność z oceną działań rządu koalicyjnego ma niespełna 7 procent ankietowanych - w tym 5 proc. wyborców koalicji i 3 proc. PiS-u i Konfederacji. Najmłodsza grupa ankietowanych nie jest zadowolona z pierwszych tygodni urzędowania rządu - nikt z grupy wiekowej 18-29 nie wybrał odpowiedzi "zdecydowanie dobrze". Jednak już 77 procent z nich wybrało odpowiedź "raczej tak". Grupa ankietowanych 30-latków niemal podzieliła się na pół - jedni popierają, inni są sceptycznie wobec rządu. Dziennik wskazuje, że gabinet Tuska cieszy się poparciem u dużej części wyborców w średnim wieku i starszych. W grupie powyżej 50. roku życia rząd Tuska popiera 47 proc. ankietowanych, w grupie powyżej 60 lat - 45 proc., a wśród wyborców powyżej 70. roku życia - 48 proc. Z sondażu wynika również, że rząd ma największe wsparcie w mieszkańcach małych miast, do 50 tys. mieszkańców - tam aż 80 proc. przychylnie ocenia działanie rządu. Nieco mniejsza grupa mieszka w dużych miastach.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI w dniach 12-13.01.2024 na 1067-osobowej grupie respondentów

W środę Sejm debatował nad pierwszym wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra w rządzie Donalda Tuska. Opozycja chciała odwołania Bartłomieja Sienkiewicza, który kieruje ministerstwem kultury i dziedzictwa narodowego, za zmiany w mediach publicznych. - Pełni hipokryzji funkcjonariusze propagandy, którzy pracowali w mediach publicznych, zarabiali na nieszczęściu ludzi, nieszczęściu całego kraju. Pięć osób, które rządziło TVP, zarobiło w ciągu roku ponad cztery miliony złotych. Wczoraj dowiedzieliśmy się, że każdy, kto był gotowy napluć na opozycję, na Tuska, dostawał za to pięćset złotych - mówił premier w czasie debaty.

