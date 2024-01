Posiedzenie Sejmu rozpocznie się w czwartek 18 stycznia o godzinie 9:00. W harmonogramie znajduje się tylko jeden punkt, który jest kluczowy dla dalszego sprawowania władzy przez nowy rząd. Konstytucja precyzuje, że jeżeli nie zostanie on zrealizowany, Andrzej Duda może zarządzić nowe wybory.

REKLAMA

Zobacz wideo Szokujące słowa w Sejmie. Kamera uchwyciła reakcję posła PiS

Sejm zajmie się ustawą budżetową. W przeciwnym razie Andrzej Duda może rozwiązać rząd

Do godziny 10:00 w harmonogramie Sejmu przewidziano czas na sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Później posłowie dostaną półtorej godziny na ewentualne oświadczenia. Jak wskazuje art. 225 Konstytucji w rozdziale o finansach publicznych, "jeżeli w ciągu czterech miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona Prezydentowi Rzeczypospolitej do podpisu, Prezydent Rzeczypospolitej może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu". Poniżej transmisja z posiedzenia Sejmu na żywo:

Ustawa budżetowa została złożona przed rząd Morawieckiego 28 września 2023 roku, a 29 września została złożona w Sejmie. Później rząd Donalda Tuska wprowadził do niej poprawki. To oznacza, że termin na przedstawienie jej prezydentowi mija 29 stycznia.

Zmiany w harmonogramie Sejmu. Wykreślono jeden punkt dotyczący Pegasusa

Z harmonogramu zniknął punkt dotyczący wyboru składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. Porządek obrad zakładał, że ten punkt zostanie rozpatrzony przez Sejm tuż po ustawie budżetowej, ale zniknął w nocy ze środy na czwartek. Zmieniły się również godziny ewentualnych oświadczeń poselskich, które początkowo miały odbyć się dopiero między godziną 13:00 a 14:00.