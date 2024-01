Krzysztof Kwiatkowski: Decyzja o przymusowym dokarmianiu Kamińskiego była słuszna

Jacek Gądek, prowadzący "Poranną rozmowę Gazeta.pl", zapytał Krzysztofa Kwiatkowskiego o to, co dalej zrobić z sytuacją Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego. - Radziłbym, żeby działać zgodnie z przepisami prawa. Prezydent Andrzej Duda łamał w tej sprawie przepisy prawa i jak wiemy, to się dobrze nie skończyło. Wydawanie aktu łaski od nieprawomocnego wyroku to była kpina prawna i postawiła prezydenta w złym świetle - odparł senator.

Zobacz wideo Senator Krzysztof Kwiatkowski w "Porannej rozmowie Gazeta.pl"

Sprawa Wąsika i Kamińskiego. Kwiatkowski ostro o decyzjach Andrzeja Dudy

Jak stwierdził Kwiatkowski, "w Kancelarii Prezydenta RP nie przyjęło się czytanie ustaw". - Mam wrażenie, że prezydent preferuje model, że jest niczym "Król Słońce" [Ludwik XIV - red.] - mówił gość "Porannej rozmowy Gazeta.pl". - Andrzej Duda podgrzewa emocje, chociaż mógłby ich ułaskawić w ciągu dwóch minut - skwitował polityk i zaznaczył, że prezydent może ułaskawić jedynie od prawomocnego wyroku, a ten zapadł w grudniu 2023 roku. - Nie wypada mi mówić, że prezydent jest fircykiem i żartownisiem - dodał.

Polityk powiedział, że to, że byli posłowie PiS są w więzieniu, jest "na rękę" partii Jarosława Kaczyńskiego. - Ja absolutnie rozumiem emocje małżonek obu skazanych. Osoby bliskie mają prawo walczyć o swoich bliskich. Dla mnie było absolutnie nieprzyzwoitym i cynicznym, że prezydent się z nimi spotyka, mówi, że wszczyna procedurę ułaskawieniową, a później w praktyce nic nie robi, chociaż mógłby załatwić tę sprawę od tzw. ręki - podkreślił.

Jak zaznaczył, że w procedurze ułaskawieniowej, którą wybrał Duda, wymagane są aż trzy opinie: sądu I instancji, sądu II instancji i prokuratora generalnego. Każdy sąd ma na decyzję dwa miesiące.

Mariusz Kamiński przymusowo dokarmiany w więzieniu. Kwiatkowski: Bardzo dobrze

Senator stwierdził, że "bardzo dobrze się stało", jeśli chodzi o to, że Mariusz Kamiński jest przymusowo dokarmiany w więzieniu. - Obowiązkiem Służby Więziennej jest nie tylko resocjalizowanie osadzonego, ale i zapewnienie, aby nie doszło do pogorszenia jego stanu zdrowia. Ta decyzja w tym konkretnym przypadku była decyzją słuszną - zaznaczył.

Kwiatkowski: Nie ma podstawy prawnej do rozwiązania parlamentu

Polityk dodał także, że Andrzej Duda nie ma podstawy prawnej do rozwiązania parlamentu. - Konstytucja mówi wyraźnie, jedyną podstawą w kontekście budżetu do rozwiązania parlamentu jest naruszenie czteromiesięcznego terminu, że parlament od wpłynięcia budżetu do Sejmu skutecznie nie zakończy procesu legislacyjnego - tłumaczy. Wspomniane cztery miesiące upłyną w poniedziałek 29 stycznia.