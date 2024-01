Skandaliczne zachowanie posłanki PiS. Uchwycono reakcję byłego ministra

Podczas środowych obrad Sejmu posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom miała powiedzieć do Magdaleny Filiks: "Gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła" - wynika z relacji posłanki Agnieszki Marii Kłopotek z PSL. Jak stwierdziła, "ma na to świadków".

- Proszę wybaczyć wzruszenie, ale jestem mocno zdenerwowana tym, co wydarzyło się tutaj podczas tego posiedzenia. W trakcie wystąpienia pana ministra Sienkiewicza, kiedy powiedział, że to co telewizja publiczna robiła i jaki miała wpływ na to, że dochodziło do nieszczęść i tragedii, posłanka Agnieszka Wojciechowska van Heukelom powiedziała w stosunku do pani poseł Magdaleny Filiks, cytuję: "gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła" - powiedziała posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Po tych słowach na sejmową mównicę weszła Wojciechowska van Heukelom. - Panie marszałku, ja nie w trybie sprostowania, ale ad vocem. Zacznijmy od tego, że zachowanie pani poseł, które zaobserwowałam, poseł, którą dotknęła, ta życiowa tragedia, jest tak żenujące i tak niestosowne dla progów parlamentu... - zaczęła van Heukelom, ale w tym momencie z sali zaczęły padać okrzyki: "Zejdź z mównicy!", "Hańba!". Posłanka PiS jednak kontynuowała: - Dwa dni temu miałam okazję obserwować panią poseł [Magdalenę Filiks - red.], która zachowywała się w sposób wulgarny, ordynarny, wskazujący na przyzwyczajenie do różnych używek... - powiedziała, lecz w tym momencie marszałek Sejmu wyłączył jej mikrofon.

- Pani poseł proszę zejść z mównicy. Nie pozwolę na obrażanie posłów - powiedział Szymon Hołownia, po czym prośbę o zejście z mównicy musiał jeszcze powtórzyć kilkukrotnie. - Proszę nie zakłócać obrad Sejmu. Zakończyła pani swoją wypowiedź, w momencie, w którym mówiła pani o tym, że ktoś wygląda, jakby stosował różne używki. I mówię to pani ja, osoba z wykształceniem średnim. Odbieram pani głos - zaznaczył marszałek.

W momencie, gdy posłanka PSL z mównicy cytuje słowa, które miała wypowiedzieć posłanka PiS, kamera pokazuje posła PiS i byłego ministra cyfryzacji Janusza Cieszyńskiego, który zasłonił twarz ręką. Jego reakcję można zobaczyć na załączonym w artykule nagraniu.