Sienkiewicz nie wstał na śpiewanie hymnu. Teraz tłumaczy: Coś się we mnie przełamało

We wtorek podczas posiedzenia Sejmu posłowie Prawa i Sprawiedliwości klaskali w dłonie i głośno domagali się wypuszczenia z więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Dlatego też Szymon Hołownia zmuszony był ogłosić dziesięciominutową przerwę. Już w trakcie jej trwania politycy PiS zaczęli śpiewać hymn państwowy.

REKLAMA

Wówczas z miejsc powstali również parlamentarzyści z innych partii, a także członkowie rządu. Jedynym ministrem, który wciąż siedział, był Bartłomiej Sienkiewicz. W serwisie X skomentował swoje zachowanie następująco: "Hymn śpiewany przez PiS w Sejmie jako argument za wypuszczeniem prawomocnie skazanych panów Kamińskiego i Wąsika. Specjaliści od szargania świętości".

Zobacz wideo Sienkiewicz odniósł się do nazywania go "pułkownikiem": Jestem dumny

W "Kropce nad i" Monika Olejnik spytała Sienkiewicza, dlaczego nie wstał podczas hymnu. - Nie godzę się na profanację polskiego hymnu. To jest jedyna wspólna pieśń Polaków. Jeżeli używa się go do tego, żeby bronić przestępców odsiadujących karę, to jest to profanacja hymnu - odpowiedział minister.

- Coś się we mnie przełamało. Szantaż emocjonalny, który założył wszystkim PiS, który najświętszą pieśń śpiewa w imieniu przestępców prawomocnie skazanych, spowodował, że nie byłem w stanie się przełamać. To nie jest pieśń śpiewana w imieniu skazanych w demokratycznym kraju praworządnym wyrokiem. To było nadużycie i profanacja - stwierdził Sienkiewicz.

"PiS-owskie bajki" o ucieczce Sienkiewicza

Sienkiewicz był również pytany o to, czy zamierza startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. - Niech pani nie powtarza PiS-owskich bajek - powiedział minister. - Na razie jestem w ministerstwie kultury i mam zadanie do wykonania. I nie cofnę się ani o krok - dodał.

Olejnik poruszyła również temat Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, których PiS i Andrzej Duda nazywają "więźniami politycznymi". - Więźniem politycznym w pewnym sensie był pan Kwaśniak, więźniami politycznymi było wielu ludzi, którzy byli prześladowani przez prokuraturę Ziobry, bez sądu przetrzymywani miesiącami. PiS jest przerażony tym, że niezależny od rządu sąd, z którym nie mieliśmy nic wspólnego, zasądził karę, a inny sąd - penitencjarny - tę karę wyegzekwował. I że nagle się okazało, że ci nietykalni bogowie, przez osiem lat, którzy z taką łatwością wsadzali ludzi do aresztów, są takimi samymi obywatelami jak wszyscy inni. I kiedy sąd mówi: "macie iść do więzienia", to w tym więzieniu się znajdują - powiedział.

Pytany przez prowadzącą, czy nie żal mu polityków PiS, odparł: - W najmniejszym stopniu.

Moment wyłączenia TVP Info? "Nie zapomnę tej godziny"

Minister przekonywał, że przed zakończeniem procesu sądowego, obecne władze Telewizji Polskiej "są w prawie i będą w prawie". - Jeśli chodzi o finał tej sprawy, to jestem spokojny - ocenił. Sienkiewicz wyjaśnił, że radykalne kroki były konieczne, bo wejście na drogę ustawową "oznaczałoby, że telewizja Jacka Kurskiego, Samuela Pereiry i tych wszystkich panów, którzy jeszcze się na tym obławiali, na tych kłamstwach i szczuciu ludzi na siebie, milionami, działałaby do końca procesu legislacyjnego, miesiące albo jeszcze lata".

Samego wyłączenia TVP Info Sienkiewicz - jak mówi - "nie zapomni". - To była godzina 11:17, kiedy w Polsce przestała działać jedna z najbardziej ohydnych i obrzydliwych operacji politycznych w historii niepodległej Rzeczypospolitej - powiedział. Jego zdaniem "ten potok zła" "głęboko podzielił społeczeństwo". - Nie zapomnę tej godziny i uważam, że to był jeden z ważniejszych momentów odbudowy demokracji w Polsce - dodał.