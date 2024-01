Media: Wiadomo, ile zarobiła żona Jacka Kurskiego w Telewizji Polskiej. Kwota jest zawrotna

Onet dotarł do informacji, ile Joanna Kurska, żona byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, zarobiła w Telewizji Polskiej. W sumie małżeństwo Kurskich do 2023 roku otrzymało przelewy w wysokości ponad 6 milionów złotych za pracę w TVP - wyliczył portal.

Media: Wiadomo, ile zarobiła żona Jacka Kurskiego w Telewizji Polskiej

Joanna Kurska od 2016 roku przepracowała w sumie 13 miesięcy w TVP. "Z informacji Onetu wynika, że do 2023 r. państwowy nadawca przelał na jej konto 1 mln 532 tys. zł. Oznacza to, że za miesiąc pracy otrzymywała średnio 117 tys. zł. Onet dowiedział się również, że Jackowi Kurskiemu w trakcie jego prezesury TVP wypłaciła w sumie 4,5 mln zł. Oznacza to, że małżeństwo Kurskich w latach 2016-2023 zarobiło w Telewizji Polskiej ponad 6 mln zł" - wyliczył portal. Jak się okazało, TVP zatrudniało także byłego męża Kurskiej - Tomasza Klimka, który pracował tam jako producent. W latach 2018-2023 miał otrzymać od TVP przelewy w wysokości 3,86 mln zł.

Żona Jacka Kurskiego rozpoczęła pracę w TVP w 2016 roku. Została wówczas (jeszcze jako Joanna Klimek) wicedyrektorką biura ds. koordynacji programowej, a następnie dyrektorką. Po kilku miesiącach rozstała się z publicznym nadawcą w związku z "osobistą relacją z Jackiem Kurskim".

Gdy we wrześniu 2022 roku prezesem TVP został Mateusz Matyszkowicz, Kurska wróciła do TVP i została szefową "Pytania na śniadanie", a oficjalnie producentką w Agencji Kreacji, Rozrywki i Oprawy TVP. Na początku stycznia 2023 roku jednak ponownie rozstała się z TVP.

Dostał pismo z zarobkami "publicystów" z TVP. Rekordzista miał dostać prawie 300 tys. zł

Tymczasem we wtorek poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza ujawnił, powołując się na odpowiedź Zespołu Informacji Publicznej TVP na interwencję z grudnia ubiegłego roku, że w "starej" Telewizji Polskiej komentujący otrzymywali pieniądze "za każdą wypowiedź".

"W TVPiS komentujący 'publicyści' dostawali kasę za każdą wypowiedź. Część była na umowach ryczałtowych! I tak umowa rekordzisty w ciągu tylko jednego 2023 roku wyniosła aż 300 tysięcy zł. W tym systemie zarabiało kilkanaście osób" - poinformował polityk na portalu X.

"Jednorazowo świadczenie wyceniane było na 500 zł" - można przeczytać w załączonym dokumencie. Wśród osób, które miały pobierać opłaty za występ na antenie TVP byli między innymi: Jacek i Michał Karnowscy, Adrian Stankowski, Jerzy Jachowicz, Elżbieta Królikowska-Avis, Piotr Grzybowski, Paweł Piekarczyk, Miłosz Manasterski, Marek Formela, Karol Gac, Jacek Wrony, Maciej Gnatowski, Anna Derewienko, Marian Kowalski, Jan Pietrzak i Piotr Nisztor.

Wyciekły zarobki czołowych propagandystów "starej" TVP

Niedawno informowaliśmy także, że wyciekły zarobki czołowych pracowników Telewizji Polskiej z czasów rządu PiS."Presserwis" dotarł do informacji w związku z zarobkami byłych pracowników i współpracowników TVP Info, które wypłacano im na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak podaje portal, "największe stawki otrzymywał Bronisław Wildstein, który za poprowadzenie jednego, 24-minutowego wydania programu 'O co chodzi?' dostawał 5 tysięcy złotych brutto". Z kolei Miłosz Kłeczek za jednorazowe poprowadzenie "Strefy starcia" na antenie TVP Info miał otrzymywać 2,5 tysiąca złotych. Natomiast za jeden wyjazd do Sejmu miał dostawać 1200 złotych. Samuel Pereira, która był wydawcą programu "Strefa starcia", również miał otrzymywać 2,5 tys. złotych za wydanie.

Z kolei pod koniec grudnia poseł Dariusz Joński udostępnił na portalu X dane o wynagrodzeniach w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Według opublikowanych danych Michał Adamczyk, dyrektor TAI, zarabiał średnio miesięcznie 187 tysięcy złotych (1,5 mln zł brutto rocznie). Z kolei Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI, zarobił do grudnia blisko 440 tys. zł brutto.