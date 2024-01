Krzysztof Bosak nie został odwołany. "Jak tam Lewica, podoba się w koalicji?" [KOMENTARZE]

Sejm odrzucił wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Za wnioskiem opowiedziało się 32 posłów, przeciw zagłosowało 77 posłów. Od głosu wstrzymało się 152 posłów, a 196 nie wzięło udziału w głosowaniu. Ta decyzja Sejmu wywołała duże poruszenie wśród posłów.

Sejm zdecydował. Krzysztof Bosak pozostaje wicemarszałkiem

Podczas posiedzenia Sejmu 17 stycznia posłowie zdecydowali, że polityk Konfederacji nadal będzie wicemarszałkiem Sejmu. "Dziękuję wszystkim klubom parlamentarnym za brak poparcia wniosku Lewicy! Deklaruję dalszą rzetelną współpracę ze wszystkimi posłami, kołami i klubami, w celu podnoszenia jakości tworzonego przez nas prawa" - zapewnił Bosak we wpisie w serwisie X.

Anna-Maria Żukowska z Lewicy stwierdziła, że po tej decyzji "wszystkie te ugrupowania, zarówno z opozycji, jak i z koalicji, biorą odpowiedzialność za wszystko, co jeszcze Braun wywinie w Sejmie w przyszłości".

"Krzysztof Bosak pozostanie na stanowisku wicemarszałka Sejmu. Idiotyczny, kuriozalny, zakłamany wniosek Lewicy został odrzucony!" - stwierdził Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Z kolei poseł PiS Łukasz Schreiber zwrócił uwagę, że "największy w Sejmie klub PiS wciąż nie ma przedstawiciela w Prezydium Sejmu". "Koalicja 13 grudnia toczy ze sobą wojny o to, kogo jeszcze wyrzucić z tego grona. Podjęliśmy najbardziej racjonalną decyzję - nie stosujemy odpowiedzialności zbiorowej wobec Krzysztofa Bosaka za postawę Grzegorz Brauna" - stwierdził.

"Platforma, wstrzymując się od głosu nad wnioskiem Lewicy, uratowała Krzysztofa Bosaka od utraty funkcji wicemarszałka. Jak tam Lewica, podoba się wam w koalicji? Posłowie PiS nie wzięli udziału w głosowaniu, nie mieszamy się w wewnętrzne spory" - uznał z kolei Radosław Fogiel z PiS.

"Pan Bosak będzie nadal wicemarszałkiem Sejmu. Konfederacja dostała zachętę do kolejnych ekscesów, igrania z antysemityzmem i przemocą. Nie wykluczyli z klubu Brauna, dali mu w praktyce wsparcie - i nie ponieśli za to odpowiedzialności. Politycy, którzy obronili pana Bosaka, biorą to na swoje sumienie" - napisał na Facebooku poseł Lewicy Adrian Zandberg.

Lewica żądała odwołania Krzysztofa Bosaka ze stanowiska wicemarszałka

Wniosek o odwołanie jednego z liderów Konfederacji ze stanowiska wicemarszałka Sejmu złożyła Nowa Lewica. Partia zarzuca wicemarszałkowi, że nie zareagował, kiedy poseł Grzegorz Braun 12 grudnia zgasił w Sejmie menorę chanukową za pomocą gaśnicy.

Następnie polityk Konfederacji wszedł na mównicę sejmową, podczas gdy obradom przewodniczył Krzysztof Bosak. Wobec braku reakcji z jego strony na zachowanie Grzegorza Brauna, prowadzenie obrad przejął marszałek Sejmu Szymon Hołownia.