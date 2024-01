Jarosław Kaczyński pytany o zatrzymanie Piotra W.: "Ale nie wiem, kto to jest"

Były wiceminister spraw zagranicznych Piotr W. został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i usłyszał zarzuty. Funkcjonariusze lubelskiej delegatury CBA zatrzymali Piotra W. w śledztwie dotyczącym płatnej protekcji w związku z przyspieszeniem procedur wizowych.

Prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił zatrzymanemu zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji objętej tajemnicą służbową osobie nieuprawnionej. Oba zarzuty dotyczą czasu od lutego 2022 do maja 2023 roku. Były wiceminister spraw zagranicznych nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

Reporter TVN24 Artur Molęda pytał o sprawę polityków w Sejmie. - Dlatego właśnie zszedł ze stanowiska wcześniej niż przed końcem kadencji - skomentował Przemysław Czarnek. Stwierdził przy tym, że nie jest zaskoczony. - Gdybyśmy byli nieroztropni, to byłby na stanowisku do końca, a nie był - skwitował.

Dziennikarzowi udało się przedostać do otoczonego innymi posłami Jarosława Kaczyńskiego. - Piotr W. został zatrzymany, były wiceminister w waszym rządzie, w związku z aferą wizową, ma zarzuty prokuratorskie - zagaił.

Ale nie wiem, kto to jest

- odparł Kaczyński. Gdy Molęda próbował naprowadzić Kaczyńskiego na to, kim jest Piotr W., prezes PiS powtórzył: - A ja też nie wiem, kto to jest.

Chwilę później próbował jeszcze odpowiedzieć na pytanie, czy jest zaskoczony zatrzymaniem wiceministra. - No nie ukrywam, że do chwili, kiedy miałem jakąś wiedzę na ten temat... - stwierdził i urwał, bo straż marszałkowska zabroniła dziennikarzowi wejść do kuluarów.

Niewiedzą wykpił się również Mariusz Błaszczak. - Nie znam, nie znam - odpowiedział na pytanie o Piotra W. Na przypomnienie, że byli razem w rządzie, odparł rozbawiony: Aaa, to tak.

- Panie ministrze, to jest bardzo poważna sprawa - próbował dalej dziennikarz, ale bezskutecznie, bo Błaszczak rzucił na odchodne: - Tak, bardzo poważna.

Były minister do dziennikarza: Kanalia

- To my odwołaliśmy ministra Wawrzyka, to my wszczęliśmy śledztwo w tej sprawie, to za naszych czasów służby działają. Nie ważne, czy to jest polityk KO, nie ważne, polityk PiS. Jeśli są podejrzenia, wtedy instytucje powinny działać, my nigdy tego nie ukrywaliśmy. Mam nadzieję, że władza, która dziś jest, nie będzie chroniła swoich ministrów. Pokazaliśmy, że tego nie robimy - mówił z kolei Bartosz Kownacki.

Minister Zbigniew Rau, czyli bezpośredni przełożony Piotra W., nie chciał rozmawiać z reporterem. - Przepraszam, czy pan zechce mi [pozwolić] przejść? - rzucił tylko.

Minister Szymon Szynkowski vel Sęk najpierw stwierdził, że miał rozmawiać z Molędą o czymś innym, ale przez chwilę wydawało się, że przyjął, iż rozmowa będzie dotyczyła zarzutów postawionych wiceministrowi. Po chwili zaczął jednak perorować:

Ale ja pana warsztat dziennikarski odpowiednio określiłem i teraz się do tego odniosę. Uważam, że pana warsztat dziennikarski, rzeczywiście jak kiedyś pana nazwałem kanalią na Twitterze... Rzeczywiście ocenę sytuacji, w której pan relacjonował, że posłowie proszący, żeby osoby protestujący w budynku Telewizji mogły się udać do toalety, a pan mówił, że to niewłaściwe zachowanie, żeby prosić o to, żeby ludzie mogli skorzystać z toalety, uważam to za zachowanie nieludzkie. I rzeczywiście podtrzymuje...

- Podtrzymuje pan to, że jestem kanalią? - dopytywał reporter. - I z osobą z takim warsztatem dziennikarskim, która tak naprawdę tylko może służyć władzy takiej jak reżim Tuska, rozmawiać nie będę - stwierdził z uśmiechem były minister.

Zarzuty wobec Piotra W.

Śledztwo dotyczy nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w okresie półtora roku. Ustalono, że chodzi o polskie placówki dyplomatyczne między innymi w Hongkongu, Tajwanie, Indiach i Katarze.

Piotr W., który zakończył pracę na stanowisku wiceministra spraw zagranicznych w sierpniu ubiegłego roku, został zatrzymany na terenie województwa mazowieckiego, a następnie doprowadzony do Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Prokuratura zastosowała wobec niego środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego w wysokości stu tysięcy złotych.