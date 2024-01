Beata Szydło ostro do członków Parlamentu Europejskiego. "Zapytajcie swojego kolegę Tuska"

Beata Szydło podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim żaliła się na to, jaki wpływ na państwa europejskie mają decyzje Unii Europejskiej. - Lewicowo-liberalni politycy, którzy zdominowali Parlament Europejski, opowiadają o świetlanej przyszłości Unii. Tymczasem ich polityka prowadzi do zniszczenia całych branż gospodarek w krajach członkowskich Unii - stwierdziła Beata Szydło.

Beata Szydło w Parlamencie Europejskim. Mówiła o praworządności i Tusku

Europosłanka PiS w swoim wystąpieniu odwołała się m.in. do kontrowersyjnego tematu praworządności, który często pojawiał się w dyskusjach między Polską a UE. - Dużo tu było mówione o praworządności, ale jak wasza większość rozumie praworządność? Ano tak, że jeżeli jest po waszej myśli, to jest praworządna. Ale jeżeli jest zgodna z ustawą, konstytucją danego kraju, ale wam się to nie podoba, to wtedy nie ma praworządności - uznała Szydło. Jako przykład podała Polskę. - Zapytajcie swojego kolegę Tuska, dlaczego łamie polską konstytucję i polskie prawodawstwo - mówiła polityczka.

Beata Szydło skarży się na decyzje Unii Europejskiej. "Większość liberalna ma bardzo dobre samopoczucie"

W swoim wystąpieniu w Parlamencie Europejskim Beata Szydło zwróciła też uwagę na politykę europejską. - To, co zaproponowano w Unii Europejskiej, te zmiany, które dotyczą m.in. spraw gospodarczych, rysują przed nimi bardzo złą przyszłość i oni o tym wiedzą. Przewodniczący grupy EPL (Europejska Partia Ludowa - red.) pan Weber powiedział, że najważniejsze dla tej grupy jest gospodarka i na tym będziecie się skupiali w najbliższej kampanii wyborczej - stwierdziła Szydło.

- Jakoś nie dostrzegają tego rolnicy niemieccy, transportowcy niemieccy, rolnicy w Holandii, mieszkańcy Paryża, którzy protestują w obawie przed swoją przyszłością. Obawiają się nie tylko tego, że nie będą mieli pracy, szansy na godne życie, ale również tego, że złe rozwiązania związane z paktem migracyjnym przyczynią się do tego, że ich życie nie będzie bezpieczne - dodała europosłanka.

Zwracała też uwagę, że "większość liberalna ma bardzo dobre samopoczucie". - Opowiadacie państwo przez całą tę kadencję o świetlanej przyszłości Europy, a co się w tym czasie dzieje? - pytała Szydło. Podkreśliła, że obecnie "upadają kolejne branże, ludzie tracą pracę. Niedługo w Polsce zostanie zwolnionych kilka tysięcy osób, które pracowały w branży transportowej, samochodowej". - W Polsce zaczyna się likwidacja branży motoryzacyjnej. A to dopiero początek następstw zgubnej polityki brukselskich elit - grzmiała Szydło. - To są wyniki waszych decyzji, które były podejmowane m.in. z pakietem Fit for 55, pakietem migracyjnym czy innymi rozwiązaniami - dodała.