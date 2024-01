Donald Tusk staje w obronie Sienkiewicza i miażdży PiS. "Doili ojczyznę. Byleby się nachapać"

W Sejmie trwa dyskusja na temat mediów publicznych i odwołania ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, o co wnioskuje Prawo i Sprawiedliwość. Na mównicy stanął Donald Tusk. - Byłem przekonany od samego początku, że pan minister Bartłomiej Sienkiewicz nie potrzebuje mojej pomocy, ani opieki w dniu, w którym PiS postanowił złożyć wniosek o wotum nieufności wobec ministra kultury. Nic lepiej nie broni jego dobrego imienia i jego służby Rzeczpospolitej, niż jego czyny i działania - stwierdził premier.

Donald Tusk staje w obronie Sienkiewicza. "Napisał więcej mądrych rzeczy, niż wnioskodawca przeczytał"

- Wszyscy, którzy go znają, wiedzą, że jest też jednym z najciekawszych intelektualnie polityków, ludzi służby publicznej. Jest autorem bardzo ciekawych książek, rozpraw, artykułów. Jakoś nie mam wątpliwości, że prawdopodobnie Bartłomiej Sienkiewicz napisał więcej mądrych rzeczy, niż wnioskodawca przeczytał w życiu - podkreślił w dalszej części wystąpienia Donald Tusk.

Premier zwrócił także uwagę, że na sali sejmowej nie ma wspomnianych wnioskodawców. - Chyba zdali sobie sprawę, że wywołali debatę, w której przychodzi moment powiedzenia prawdy, o co tak naprawdę im chodzi. Dlaczego z taką niezrozumiałą zaciekłością bronią tego ośmioletniego publicznego świństwa, jakim była działalność PiS-owskich mediów publicznych - stwierdził.

Premier o propagandzie "starej" TVP: System, który zbudował Kaczyński, był oparty na kłamstwie

Tusk otwarcie przyznał, "że nawet w obozie PiS-u z najwyższymi urzędnikami państwowymi włącznie, ludzie wstydzą się tego, co działo się w mediach publicznych". - I mają powód się wstydzić tego, że nigdy głośno nie powiedzieli, co tam się działo - grzmiał z sejmowej mównicy premier. Zacytował także słowa, jak sam stwierdził, "z samego jądra PiSu", czyli wypowiedź Marcina Wolskiego. W 2023 roku były pracownik TVP Info stwierdził, że Telewizja Polska stworzyła "propagandę na gorszym poziomie niż w latach 70. czy 80.". Polityk podkreślił, że mógłby mnożyć podobne cytaty przez godzinę. - Nikt na świecie nie ma wątpliwości, że ten system, który zbudował Kaczyński, był oparty na kłamstwie, tylko po to, aby utrzymać władzę - dodał.

"Czy na pewno chcecie ich bronić?"

Premier przypomniał także o pieniądzach, jakie zarabiali partyjni działacze. - Oni wzięli władzę i pazurami trzymają się jej resztek po to, żeby kraść na skalę niespotykaną w Europie - mówił Tusk. Odniósł się również do zarobków w mediach publicznych, w tym przede wszystkim do ostatnio ujawnionej informacji o płaceniu 500 złotych za wypowiedź, która uderzała w ówczesną opozycję. - Musieli im płacić, bo nawet we własnych kręgach nie umieli znaleźć ludzi, którzy mówiliby takie brednie - podkreślił Tusk.

- Czy na pewno chcecie bronić tych ludzi, którzy, mimo że nachapali się bez umiaru tych pieniędzy. Ja mam tutaj kilkanaście kartek z informacją, ile kto wyciągnął z mediów publicznych - mówił. - Jak stracili te miejsca, gdzie doili ojczyznę bez umiaru, to znaleźli się natychmiast w innych miejscach, w ostatniej chwili, byleby się jeszcze więcej nachapać - dodał.

- Chcę państwu powiedzieć, że ten czas się definitywnie skończył. Nikt z was nie ukryje się na dłuższą metę w żadnym z banków, bo tam też zrobimy porządek. Nikt z was już nie będzie więcej okradał Polek i Polaków - stwierdził Donald Tusk. Na zakończenie premier zacytował słowa posła z partii Jarosława Kaczyńskiego Marcina Horały, który w mediach zapytany był o to, czy "ludzie z PiS, którzy nakradli się bez umiaru, oddadzą pieniądze". - "Jeżeli ktoś cokolwiek ukradł niezgodnie z procedurami, to oczywiście musi oddawać" - przypomniał Tusk. - Ten obóz byłej władzy PiS, de facto podzielił się na dwie części - ciekawe, gdzie pan poseł Antoni Macierewicz znajdzie siebie - w grupie, która ukradła niezgodnie z procedurami, czy w grupie, która kradła zgodnie z procedurami - podsumował szef rządu, po czym otrzymał owacje na stojąco.