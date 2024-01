Gorąco w Sejmie. Bartłomiej Sienkiewicz: Nie cofnę się, ani kroku wstecz

Podczas środowych obrad Sejmu na mównicę wszedł między innymi minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. - Musimy mieć jasność, o co się toczy spór. To nie jest spór o kształt mediów publicznych. Istota tego sporu zawiera się w dwóch nazwiskach: Paweł Adamowicz i Mikołaj Filiks - zaczął.

Zobacz wideo Sienkiewicz odniósł się do nazywania go "pułkownikiem": Jestem dumny

Zmiany w mediach publicznych. Sienkiewicz: Trzeba było zatamować potok podłości

Jak stwierdził, to media publiczne "całkowicie zawłaszczone przez ówczesną władzę" były współodpowiedzialne za tragedię wspomnianych dwóch osób. - Potwierdzają to wyroki sądów powszechnych - dodał. - Kiedy dochodziło do tych tragedii, ani prezydent, ani premier, ani Krajowa rada Radiofonii i Telewizji, ani Rada Mediów Narodowych nie wyraziły oburzenia, nie zmieniły nic w funkcjonowaniu tej maszynerii. Tolerowali czyste zło - powiedział. Jak powiedział Sienkiewicz, jako minister miał wybór wejścia na ścieżkę ustawodawczą trwającą miesiące lub lata pozwalając "nienawiści rozlewać się dalej" albo "położyć temu kres". - Trzeba było zatamować potok podłości, niszczący życie publiczne, zatruwające polskie rodziny i wywołujące najgłębsze podziały społeczne - mówił.

- Nikt nigdy w przyszłości nie może godzić się w Polsce na podobny stan etycznej degeneracji i bezprawia, jakimi stały się media publiczne - podkreślił, dodając, że Polska była "zhakowana przez PiS".

"Nie cofnę się, ani kroku wstecz"

Następnie minister odwołał się do określenia "pułkownik Sienkiewicz", którym politycy PiS chcą obrazić posła. - Traktują to słowo jak obelgę. Ja natomiast jestem dumny z tego, że jestem byłym wysokim oficerem, że tworzyłem fundamenty pod niepodległą Polskę - mówił.

- Dziś moim zdaniem jest ochrona kraju przed złem. Na tej drodze się nie cofnę, ani kroku wstecz - zakończył Sienkiewicz.