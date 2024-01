Środa 17 stycznia to kolejny dzień drugiego posiedzenia Sejmu X kadencji. Z mównicy sejmowej nieraz poruszono kwestię Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy odbywają karę w aresztach śledczych w Radomiu i Przytułach Starych.

Myrcha do posłów PiS: Proszę się nie martwić o wolne miejsca w zakładach karnych

- Jeżeli chodzi o pytanie pani poseł odnośnie liczby osób skazanych oczekujących na miejsce w zakładach karnych. 30 tysięcy osób czeka z przyczyn procesowych na skazanie do zakładów karnych, z przyczyn czysto procesowych. (...) Uspokajam, w tej chwili w Polsce mamy przygotowanych 85 tysięcy miejsc w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wypełnienie sięga poziomu ok. 75 tysięcy - mówił Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej.

Następnie poseł skierował się ku prawej stronie sali i powiedział: - Zerkam tak nieśmiało w państwa stronę. Spokojnie jesteśmy przygotowani na przynajmniej 10 tysięcy nowych skazanych. Proszę się nie martwić o wolne miejsca w zakładach karnych.

Kolejny dzień obrad Sejmu. Powołano komisję śledczą ws. Pegasusa

Sejm powołał w środę komisję śledczą do zbadania legalności czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus. Uchwałę w tej sprawie poparli wszyscy posłowie uczestniczący w głosowaniu - 432. Komisja zbada działania podejmowane z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 r.

Zdaniem wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza z PSL będzie to najważniejsza z komisji śledczych, które powołano w obecnej kadencji Sejmu. W jego ocenie obrady nowego gremium w parlamencie mogą pokazać rzeczy, które do tej pory nie ujrzały światła dziennego, a które mogą zbulwersować opinię publiczną. Jak tłumaczył, jeśli ktoś podsłuchiwał polityków, fabrykował sms czy grał oprogramowaniem antyterrorystycznym przeciwko oponentom, to dokonywał zamachu na demokrację.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk powiedział z kolei, że komisja śledcza do zbadania sprawy Pegasusa ma ustalić, w jaki sposób był faktycznie wykorzystywany system do podsłuchu. Na antenie Programu 1 Polskiego Radia Tomczyk wskazał, że system Pegasus mógł być nielegalnie wykorzystywany przeciwko politykom ówczesnej opozycji. - Wiemy, że kilkaset osób było przedmiotem tego ataku. Wiemy, że Pegasus został sprowadzony do Polski z Izraela i został sprowadzony jako narzędzie antyterrorystyczne i wykorzystany przeciwko czynnym politykom. Pegasus to broń, która była wykorzystana w demokratycznym kraju, przeciwko demokratycznie wybranym politykom, w sposób niedemokratyczny - powiedział Tomczyk. Koalicja Obywatelska zapowiedziała, że komisją ma pokierować poseł Marcin Bosacki.

Senat rozpatrzy ustawę okołobudżetową na 2024 rok

Tymczasem w środę rozpoczęło się także posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy między innymi ustawę okołobudżetową na 2024 rok, którą we wtorek uchwalił Sejm. Przewiduje ona między innymi przekazanie 3 mld zł w formie obligacji na psychiatrię i onkologię dziecięcą. Zakłada także 30 proc. podwyżkę płac nauczycieli. Środowe obrady będą kontynuowane w przyszłym tygodniu. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z Koalicji Obywatelskiej przekazała, że wówczas izby rozpatrzy ustawę budżetową na 2024 rok. Podkreśliła, że termin uchwalenia budżetu w Senacie nie jest zagrożony.

Senat ma także rozpatrzyć nowelizację ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz powołać Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Po środowym dniu obrady zostaną przerwane. Będą kontynuowane w dniach 24 i 25 stycznia. Wtedy właśnie Senat rozpatrzy budżet na 2024 rok.