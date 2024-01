Błaszczak o metodach "rodem z GRU". Zaatakował Sienkiewicza. "Leniwy i bezczelny... Jest tchórzem"

Podczas bieżącego posiedzenia Sejmu odbyła się debata w sprawie wniosku o wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza, które złożył klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Podczas niej głos poseł Mariusz Błaszczak, były minister obrony narodowej w rządzie PiS. - Jak nazwać kogoś, kto dokonuje bezprawnego zamachu na media publiczne, a następnie zapada się pod ziemię i chowa za plecami osób, którzy w jego mniemaniu zostali nowymi władzami mediów? Czy możemy taką osobę nazwać inaczej niż tchórz? Pan jest tchórzem, panie pułkowniku służb specjalnych Sienkiewicz - zaczął swoje wystąpienie.

Zobacz wideo Błaszczak z ofensywnym apelem o "uwolnienie" Wąsika i Kamińskiego. Ich żony znalazły się na sali sejmowej

Wniosek o wotum nieufności wobec Sienkiewicza. Błaszczak skrytykował ministra z mównicy. "Metody rodem z GRU"

Poseł Błaszczak twierdził w swoim wystąpieniu, że decyzje ministra kultury "zbulwersowały miliony obywateli, a setki tysięcy zmotywowały do wyjścia na ulicę i protestu". Podkreślał również, że działania Bartłomieja Sienkiewicza mają być niezgodne z prawem. Zdaniem polityka PiS minister Sienkiewicz dopuścił się między innymi złamania Konstytucji.

Polityk wspominał również o dwóch decyzjach Trybunału Konstytucyjnego - postanowieniu z 14 grudnia 2023 r. które zakazywało dokonywania zmian w mediach publicznych oraz wyroku z 13 grudnia 2016 r., który zakazał ministrowi odpowiedzialnemu za media publiczne powoływania członków zarządów i rad nadzorczych. - W swojej ignorancji i niewiedzy powołał się pan na ten ostatni wyrok Trybunału, by uzasadnić swoje działania. Jest pan na tyle leniwy i bezczelny, że nie jest nawet w stanie zachować pozorów swojej nielegalnej działalności - oskarżał ministra Sienkiewicza Mariusz Błaszczak.

Poseł Błaszczak ponownie porównał również działania nowego rządu do stanu wojennego. - Z czym się do tej pory kojarzyło nagłe odcięcie sygnału w mediach? Z wprowadzeniem stanu wojennego. I tak należy nazywać sienkiewiczowskie metody przejmowania mediów publicznych. Niby pracował pan w służbach specjalnych niepodległej polski, ale metody ma pan rodem z GRU - mówił polityk PiS.

Mariusz Błaszczak odniósł się także do decyzji o odwołaniu rady nadzorczej mediów publicznych przez ministra kultury. - Pułkownik Sienkiewicz podejmował działania na podstawie uchwały sejmowej, gdyż w państwie Tuska są to najwyższe akty prawne. Uchwała została przyjęta po 22. Oznacza to, że musiałby w niecałe dwie godziny dojechać do Ministerstwa Kultury, wziąć udział w trzech walnych zgromadzeniach oraz w czynnościach notarialnych, gdzie dokonane zostały odczyty trzech aktów. Nawet James Bond nie dałby rady tego ogarnąć. A co dopiero pułkownik Sienkiewicz - mówił Błaszczak.

Mariusz Błaszczak atakuje ministra Sienkiewicza. "Pan nie ma szacunku do Polski"

Pośród zarzutów ze strony posła Błaszczaka pojawiło się również postawienie w stan likwidacji TVP, PAP i Polskiego Radia. Rząd tłumaczył decyzję zawetowaniem przez prezydenta ustawy budżetowej uwzględniającej trzy miliardy złotych na media publiczne.

- Po tym, gdy argumenty siłowe się nie sprawdziły, w głowie pułkownika Sienkiewicza pojawił się nowy pomysł. Wprowadził media publiczne w stan likwidacji - opisywał jednak sytuację polityk PiS. - Media publiczne można zlikwidować wyłącznie ustawą, a pozorna likwidacja również powoduje konsekwencje natury karnej - dodawał. Zdaniem polityka PiS minister Sienkiewicz "zapisuje się w historii naszej ojczyzny jako człowiek, który doprowadził do niespotykanej wcześniej próby odebrania Polakom mediów publicznych".

- Czy pan ma w sobie, choć odrobinę honoru, by powiedzieć kiedyś dość? Pan wczoraj nie wstał, gdy wybrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Pan nie ma szacunku do Polski, swoich przodków i wszystkich, którzy walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. Kto nie ma szacunku dla Polski, ten nie ma go także dla siebie. Co jeszcze musi się stać, by zrozumiał pan, że nie nadaje się pan do polityki i pełnienia jakiejkolwiek funkcji publicznej? - pytał w wystąpieniu Mariusz Błaszczak.

"Rzuciliście się na państwo polskie jak wygłodniałe psy"

W ostatniej części swojej wypowiedzi Mariusz Błaszczak odniósł się również do innych działań rządu, które krytycznie odbierane są przez środowisko PiS. - Polska to nie wasza własność. Rzuciliście się na państwo polskie jak wygłodniałe psy i postanowiliście je w miesiąc rozszarpać - krytykował poseł PiS członków koalicji rządzącej.

Jednym z powodów "zamachu na media" miałoby być, zdaniem posła Błaszczaka, odwrócenie uwagi od paktu migracyjnego. - Zlikwidowaliście media, aby Polacy nie dowiedzieli się, że zaleje nas fala młodych, bojowo nastawionych mężczyzn z krajów arabskich i afrykańskich, bo poprzecie pakt migracyjny - skarżył się polityk. - W Unii Europejskiej snują plany, by stworzyć superpaństwo pod kuratelą Berlina i zalać nas falą nielegalnych migrantów. Być może taki jest wasz plan? - dodawał w dalszej części wystąpienia.

Podczas wystąpienia Mariusza Błaszczaka poruszony został również wątek sporu prokuraturę oraz aresztowania skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Nielegalnie wsadziliście do więzienia posłów, którzy całe swoje życie polityczne walczyli z korupcją. Także tą korupcją, której dopuszczali się wasi politycy. Zrobiliście to, aby dać sygnał, że każdy, kto podniesie na was rękę, będzie ukarany. Przeprowadzacie zamach na niezależną prokuraturę, żeby nikt już nie odważył się wszcząć śledztwa, gdy zaczniecie podejmować kolejne nielegalne działania - mówił poseł Błaszczak.