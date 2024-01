Cezary Tomczyk uderza w Andrzeja Dudę. "Podobno ma donosić na własny kraj. Nieprawdopodobne"

W szwajcarskim Davos prezydent Andrzej Duda spotkał się 17 stycznia z wiceszefową Komisji Europejskiej Verą Jourovą. Prezydent zapowiadał, że rozmowa na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego odbywa się na prośbę unijnej komisarz. Poruszono na nim tematy związane z obecną sytuacją polityczną w Polsce.

