W Sejmie kłótnia za kłótnią. A Czarnek wyszedł i opowiedział dowcip. "Sługusi"

Kolejny temat, który w środę wywołał gorącą dyskusję w Sejmie, to zmiany w Prokuraturze Krajowej. Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar przekazał, że Dariusz Barski został przywrócony do służby czynnej przez Zbigniewa Ziobrę z naruszeniem przepisów. W związku z tym Bodnar wyznaczył prokuratora Jacka Bilewicza na stanowisko pełniącego obowiązki szefa Prokuratury Krajowej. Innego zdania są Andrzej Duda, politycy PiS, zastępcy prokuratora generalnego oraz część prawników, którzy zarzucają Bodnarowi złamanie prawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Suski obrażał i nie gryzł się w język. Zwrócił się do ministra Sienkiewicza. "Rudy ślepowron"

Czarnek opowiedział dowcip. "Takie przepisy są w opiniach prawnych, które piszą wasi sługusi"

Na mównicę wyszedł Przemysław Czarnek, który postanowił zacząć swoje wystąpienie od żartu. - Jest taki dowcip, jak wstawiony mąż wraca do domu ok. 2:00 w nocy i tłumaczy pokrętnie żonie, gdzie był, ona mu nie wierzy, a on jej odpowiada: "To jest moja wersja i jej się będę trzymał". I pan minister wyuczony tego kłamstwa - to jest jego wersja i się jej trzyma - powiedział, nawiązując do przemawiającego wcześniej Arkadiusza Myrchy, który stwierdził, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są "więźniami politycznymi, ale zwykłymi przestępcami w rozumieniu prawa polskiego".

- Pięknie pan przytoczył te przepisy, ale pan ich nie rozumie - stwierdził Przemysław Czarnek do wiceministra sprawiedliwości. Jak dodał, nie ma przepisów, "na podstawie których minister sprawiedliwości może stwierdzać nieprawidłowości powołania prokuratora krajowego", a "premier może powoływać pełniącego obowiązki prokuratora krajowego". - Takie przepisy są w opiniach prawnych, które piszą wasi sługusi na wasze zlecenie za ciężkie pieniądze. Opinia prawna nie jest aktem prawnym. (...) Taka mała powtórka dla Ministerstwa Sprawiedliwości - krzyczał z sejmowej mównicy były szef resortu edukacji.

***