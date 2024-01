W środę parlamentarzyści PiS pytali rządzących o - jak twierdzą - "bezprawne i siłowe" przejęcie mediów publicznych. - Pan pułkownik jest odważny, tylko jak ma silnych, uzbrojonych ochroniarzy, a tu nie miał odwagi przyjść do Sejmu - powiedział Marek Suski o Bartłomieju Sienkiewiczu, ministrze kultury.

Zobacz wideo Suski obrażał i nie gryzł się w język. Zwrócił się do ministra Sienkiewicza. "Rudy ślepowron"

Poseł chciał wiedzieć, czy firmy ochroniarskie - "napastnicy, którzy napadli na media publiczne" - były wynagradzane, czy rozpisano przetarg na ich działania i jakie są straty związane z przejęciem mediów publicznych. Poseł PiS-u sugeruje też zmianę herbu Bartłomiejowi Sienkiewiczowi. - Trochę jest wstyd, bo pradziad pana podpułkownika był zasłużonym, wielkim noblistą o pseudonimie "Litwin". Nie wiem, czy pan nie powinien rozważyć zmiany herbu na "rudy ślepowron", panie podpułkowniku - stwierdził.

Awantura w Sejmie. Suski: Pan powinien rozważyć zmianę herbu na "rudy ślepowron", panie podpułkowniku

Na te słowa zareagował wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. - Panie pośle, ja nie po to pozwoliłem wydłużyć czas, żeby pan w ostatniej sekwencji tej wypowiedzi zachowywał się niestosownie, sięgając do przodków i siląc się na wątpliwej jakości dowcipy - zauważył.

Jednocześnie z politykiem PSL-u zaczął mówić Suski. - Wy łamiecie prawo, poturbowaliście naszą posłankę! Siłowo atakujecie spółki Skarbu Państwa. A pan tu będzie mówił, że to nieeleganckie. To jest po prostu skandal, to jest działanie państwa niedemokratycznego. A to, że pułkownik stchórzył i tu nie przyszedł, to jest najlepszy dowód na to, że wie, że łamie prawo - powiedział.

