Wzburzony Macierewicz wtargnął na mównicę. Bosak w kilku słowach sprowadził go na ziemię

W środę w Sejmie odbyła się debata nt. mediów publicznych. Na pytania posłów odpowiadała wiceministerka kultury Joanna Scheuring-Wielgus. - Bezprawne było podawanie się jednego z pracowników TVP za prezesa Telewizji Polskiej. Bezprawne było - i bardzo kosztowane - okupowanie budynku Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Bezprawne wydaje się także działanie byłych już pracowników TVP na rzecz konkurencyjnej stacji - wymieniała polityczka.

- Bezprawne było również podawanie się pana Szrota za policjanta i wchodzenie do gabinetów w siedzibie TVP. Bezprawne było szarpanie pracownika PAP przez pana, panie Macierewicz, to było bezprawne i skandaliczne. Bezprawne było również legitymowanie idących do pracy pracowników przez posłów PiS. Poseł nie ma prawa nikogo legitymować - mówiła, co wywołało oburzenie na sali. - Bezprawne i niemoralne również jest to, jakie zarobki wasi koledzy, funkcjonariusze PiS, dostawali przez ostatnie osiem lat - dodała.

Macierewicz spiął się z Bosakiem. "W jakim trybie?"

Następnie na mównicę wszedł Antoni Macierewicz. - Panie ministrze Macierewicz, rozumiem, że w trybie wniosku formalnego? - zapytał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, na co polityk prawicy zaprzeczył. - To w jakim trybie? - dopytywał poseł Konfederacji.

- W trybie odpowiedzi - odparł poseł PiS.

- Odpowiedzi udziela przedstawiciel rządu. Państwo już nie jesteście w rządzie. (...) Bardzo przepraszam, nie ma takiego trybu - stwierdził Bosak.

- Chce pan powiedzieć, że ona może kłamać na mój temat, a ja nie mogę odpowiedzieć? Czyli krótko mówiąc, blokuje pan prawdę? - zapytał Macierewicz.

- Ja nie jestem od oceniania wypowiedzi posłów, tylko od prowadzenia obrad - odpowiedział mu wicemarszałek.

Zobacz wideo Awantura Macierewicza w Sejmie. Bosak sprowadził go na ziemię: Państwo już nie jesteście w rządzie

Antoni Macierewicz i tak wszedł na mównicę i powiedział, co chciał. - Ta miła pani przez cały czas kłamała, to mnie uderzono, próbowano pobić. A ja nikogo nie dotknąłem nawet. Pani po prostu oszukuje - stwierdził, nawiązując do słów Joanny Scheuring-Wielgus.

