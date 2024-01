W poniedziałek w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się pilna narada polityków tej partii z udziałem m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Ryszarda Terleckiego i Elżbiety Witek. Według źródeł Onetu miały na niej zapaść kluczowe decyzje związane z kolejnymi protestami i krokami przeciwko "bezprawnym działaniom rządu Donalda Tuska". W środę "Super Express" ujawnił kulisy tego spotkania.

Kulisy tajnej narady PiS. "Będziemy jak jedna pięść"

- To było spotkanie w trybie pilnym. Dyskutowaliśmy o naszym planie i scenariuszach w kontekście Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - przekazał Ryszard Czarnecki w rozmowie z "SE". To właśnie akcja protestacyjna w obronie skazanych miała być jednym z najważniejszych tematów narady. - Walczymy. Będzie permanentny nacisk na Tuska i Bodnara, żeby wypuścili Wąsika i Kamińskiego. Będzie też nacisk na kolejne akcje protestacyjne, które będą się działy w kolejnych tygodniach i miesiącach w Polsce. Nie odpuścimy - podkreślił z kolei Michał Moskal.

Będziemy jak jedna pięść. Myślę, że premier Tusk daje powody do demonstracji i protestów w całej Polsce. Sytuacja jest dynamiczna, na pewno będziemy działać w PiS solidarnie, pokażemy wielką jedność

- powiedział "Super Expressowi" Ryszard Czarnecki.

Kamiński i Wąsik aresztowani. Duda wszczyna procedurę ułaskawieniową

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Politycy kwestionowali jednak orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek (9 stycznia) wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Obecnie przebywają w dwóch różnych jednostkach: Kamiński w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. W czwartek Andrzej Duda poinformował, że wszczyna procedurę ułaskawieniową wobec obu polityków i zaapelował do prokuratora generalnego Adama Bodnara o jak najszybsze zwolnienie ich z zakładów karnych.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przyznał z kolei, że nie rozumie, dlaczego prezydent wybrał akurat taką drogę ułaskawienia. Jak powiedział dziennikarzom, że gdyby Andrzej Duda zastosował drogę ułaskawienia prezydenckiego, to obaj politycy mogliby wyjść z więzienia nawet wczoraj. - Jeżeli komuś chodziło o to, żeby panowie jak najszybciej wyszli z aresztu, to wszystkie klucze w ręku miał prezydent, nie skorzystał z nich - stwierdził. Dodał, że ścieżka z Kodeksu postępowania, wybrana przez prezydenta, oznacza, iż cała procedura może potrwać miesiącami. Wyraził nadzieję, że w tym przypadku "aż tyle nie będzie trwała, bo nikomu na tym nie zależy". Według Szymona Hołowni prezydent swoją decyzją uznał ostatni wyrok Sądu Okręgowego i to, że obaj politycy nie są już posłami.

