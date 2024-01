Podczas posiedzenia Sejmu w środę 17 stycznia zostanie rozpatrzony wniosek PiS o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, który odwołał dotychczasowych prezesów i rady nadzorcze TVP, PAP i Polskiego Radia, a później postawił spółki w stan likwidacji. Politykowi zarzucano "przejęcie mediów publicznych" oraz "odebranie prawa do informacji".

Konfederacja poprze wniosek PiS. Bartłomiej Sienkiewicz może zostać odwołany

Według doniesień Wirtualnej Polski Konfederacja zamierza poprzeć wniosek PiS. - Bartłomiej Sienkiewicz może liczyć, że zagłosujemy zgodnie z tym, co słuszne. Uważamy, że postąpił bezprawnie wobec redakcji i powinien zostać odwołany - powiedział jeden z liderów partii i wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Poseł Konfederacji argumentował, że warszawski sąd odrzucił wniosek o wpisanie nowego zarządu spółki TVP do Krajowego Rejestru Sądowego. Zdaniem polityka pominięcie tej instytucji jest niezgodne z Konstytucją. - W przypadku TVP sąd orzekł, że działania były bezprawne. Jeżeli minister działa niezgodnie z prawem, to nie powinien być ministrem. To nie jest kwestia poparcia PiS, tylko praworządności - stwierdził Krzysztof Bosak.

Bartłomiej Sienkiewicz postępował zgodnie z prawem? "Dysponujemy opiniami najwybitniejszych prawników"

Innego zdania jest nowy rząd, który przekonywał, że zmiany w mediach publicznych przebiegają zgodnie z prawem. Jak pisaliśmy w Gazeta.pl Donald Tusk zapewnił, że konsultowano się w tej sprawie z ekspertami. - Dysponujemy opiniami najwybitniejszych prawników, którzy nie mają żadnych wątpliwości, że działania ministra Sienkiewicza są zgodne z prawem i interesem publicznym. Mówię o prawnikach, którzy nie dostają za to pieniędzy i nie ryzykowaliby swojej reputacji, gdyby nie byli przekonani, że nasze działania są i pożądane, i zgodne z prawem - powiedział premier.