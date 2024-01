Przemysław Czarnek stanie na czele kampanii PiS? Pierwszej po utracie władzy

- Decyzji ostatecznej jeszcze nie ma, ale nie zdziwię się, jeśli to Czarnek pokieruje kampanią - słyszymy od osoby z obozu opozycji.

Choć dziś Czarnek jest w Prawie i Sprawiedliwości jedną z czołowych twarzy, to jego kariera w tym obozie wcale nie jest długa. Jest wręcz świeżakiem. Gdy PiS przejmowało władzę w 2015 r., Czarnek został raptem wojewodą lubelskim. Do Sejmu wszedł dopiero w roku 2019 - startował wtedy jako jedynka PiS w Lublinie. Działał w sztabie Andrzeja Dudy w 2020 r., ale nie był tam wcale pierwszoplanową postacią, a doświadczenie kampanijne, na co wskazują nasi rozmówcy z PiS, ma niewielkie.

Wybory samorządowe mają się odbyć 7 kwietnia, a druga ich tura - 21 kwietnia. Będą to pierwsze wybory po utracie władzy przez PiS. W czerwcu, za pół roku, będą z kolei wybory do Parlamentu Europejskiego. - W wyborach samorządowych przekaz teoretycznie powinien być skrojony pod regiony i dotyczyć spraw lokalnych, ale w praktyce najważniejsza będzie kampania centralna - słyszymy od rozmówcy z tego obozu.

PiS na pewno straci władzę w kilku województwach. Wobec braku zdolności koalicyjnej może utrzymać ją raptem w regionie lub dwóch regionach. Wybory samorządowe są dla obozu PiS bardzo niewygodne - w nich bowiem partyjne szyldy są raczej przeszkodą niż zaletą. Politycy tej formacji od dawna przekonują więc, że logo PiS będzie raczej chowane.

Kampania samorządowa poprzedzi europejską. - Teoretycznie to dwie zupełnie różne kampanie, ale jedna płynnie przejdzie w drugą - słyszymy ze źródeł bliskich Nowogrodzkiej.