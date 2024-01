Posłowie powołali komisję śledczą ds. Pegasusa. Jednomyślna decyzja

Sejm powołał komisję śledczą do spraw badania legalności inwigilowania Pegasusem. Wszyscy obecni na sali posłowie zagłosowali "za" przyjęciem uchwały - były to 432 głosy.

Sejm uchwalił ustawę o powołaniu komisji ds. "Pegasusa". Wszyscy zagłosowali za jej przyjęciem

Komisja śledcza ds. Pegasusa powołana. Sejm przyjął uchwałę KO, odrzucono poprawkę PiS

Koalicja Obywatelska złożyła projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej ds. Pegasusa w listopadzie ubiegłego roku. Komisja zajmie się działaniami podejmowanymi od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. We wtorek 16 stycznia poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik zgłosił poprawkę do projektu uchwały. Zgodnie z nią komisja miała zbadać również działania podejmowane od 2007 roku. Poprawka została odrzucona przez posłów.

Komisja śledcza ds. Pegasusa zbada legalność stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych

W uzasadnieniu uchwały o powołaniu komisji śledczej dotyczącej inwigilacji Pegasusem poinformowano, co będzie jej celem. "Komisja śledcza powinna zbadać legalność, prawidłowość oraz celowość przypadków stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych w stosunku do polskich obywateli. Skala zjawiska inwigilowania obywateli jest coraz szerzej komentowana, a działania służb specjalnych, policji oraz prokuratury bulwersują opinię publiczną" - napisano.

Komisja śledcza ds. inwigilacji Pegasusem zajmie się działaniami podejmowanymi w latach 2015-2023 między innymi przez Radę Ministrów, byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobrę oraz prokuraturę i organy powołane do ścigania przestępstw.