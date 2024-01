Kadencja Julii Przyłębskiej w Trybunale Konstytucyjnym (jej zdaniem) zakończy się w grudniu 2024 roku (to kwestia sporna, bo według wielu prawników kadencja wygasła w 2022 roku). Zdaniem niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości Przyłębska nie zamierza kontynuować kariery prawniczej. - Ona chce działać w polityce - stwierdził jeden z działaczy. Część osób związanych ze środowiskiem PiS sądzi, że Przyłębska rozpocznie swoją aktywność polityczną jeszcze przed upływem kadencji w TK i wystartuje w czerwcowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Adam Bodnar: Julia Przyłębska będzie prawdopodobnie piastowała swoją funkcję do końca 2024 roku

Julia Przyłębska zamieni Trybunał Konstytucyjny na Parlament Europejski? "Pewnie, że sobie to wyobrażam"

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że Jarosław Kaczyński "ponoć widzi Przyłębską w nowej roli - aktywnej polityczki jego formacji". Poinformowano, że zdaniem prezesa PiS Przyłębska, która cieszy się szacunkiem wielu działaczy i wyborców partii, podołałaby takiemu zadaniu. Osoba związana z obozem Zjednoczonej Prawicy powiedziała, że rozważano nawet wejście sędzi w skład nowego rządu Mateusza Morawieckiego. Rozmówca Wirtualnej Polski przekazał, że pomysł upadł, gdy gabinet Morawieckiego nie uzyskał wotum zaufania.

Jeden z polityków PiS stwierdził, że start Przyłębskiej w eurowyborach nie stanowiłby dla niego zaskoczenia. - Julia kandydatką w wyborach? Pewnie, że sobie to wyobrażam. Nie byłbym zdziwiony, gdyby otrzymała propozycję i ją przyjęła - powiedział.

Część polityków uważa start Julii Przyłębskiej w eurowyborach za "dziwny pomysł"

Wirtualna Polska rozmawiała o ewentualnym starcie Julii Przyłębskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego z przedstawicielami obozu władzy. Niektórzy uważają wspomniany scenariusz za możliwy, inni z dystansem odnoszą się do tych doniesień i twierdzą, że to "odjazd" albo "dziwny pomysł".

Julia Przyłębska od dawna jest związana ze środowiskiem Prawa i Sprawiedliwości. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, kilka lat temu Jarosław Kaczyński stwierdził, że Przyłębska jest jego "odkryciem towarzyskim". Prezeska TK zapewniła, że jej relacje z Kaczyńskim nie są problemem w kontekście niezależności sędziowskiej. - Czy naprawdę wszystko musimy sprowadzać do polityki i towarzyszącego jej sporu? (...). Każdy sędzia musi zbudować w sobie niezależność. Mogę zapewnić, że podczas spotkań z przyjaciółmi nie rozmawiamy o sprawach, którymi zajmujemy się w Trybunale - mówiła Przyłębska w 2021 roku.