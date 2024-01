Więzienie to nie koniec kłopotów Kamińskiego i Wąsika. Są ważnymi świadkami w innej sprawie

We wtorek sprawozdanie o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przedstawiła posłanka Urszula Nowogórska z PSL-u. Ustawa ma dotyczyć ministrów, służb specjalnych, policji, organów kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do spraw Pegasusa złożyli w listopadzie posłowie Koalicji Obywatelskiej. Na liście potencjalnych świadków, których będzie przesłuchiwać komisja śledcza, mogą znaleźć się prawomocnie skazani byli szefowie CBA i MSWiA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik.

Prok Ewa Wrzosek o przesłuchaniach Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika

Prokuratorka Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów wyjaśniła, że z powodu tego, że obaj politycy PiS-u są w więzieniach, może pojawić się kłopot z ich przesłuchaniem. - Te dwie osoby mają status skazanych, więc to nie jest tak, że one po prostu wyjdą sobie z więzienia i przyjadą tutaj. Muszą być stosowne zgody wydane przez sąd, musi być oficjalne wezwanie ze strony komisji - mówiła Wrzosek w rozmowie z TVN24. Wskazała, że skazani mogą zostać doprowadzeni do Sejmu na posiedzenie komisji lub członkowie komisji albo jakaś wyznaczona osoba ze składu komisji może pojechać do zakładów karnych, by ich przesłuchać.

Prokuratorka dodała, że jest jeszcze jedna możliwość: przesłuchanie na odległość za pośrednictwem łączy internetowych. Wrzosek podkreśliła, że Kamiński i Wąsik, którzy pełnili funkcje nadzoru nad służbami specjalnymi, mogą zeznawać na okoliczności objęte tajemnicą. - Czy to będzie tajemnica o charakterze państwowym, czy służbowa, wówczas obrady komisji nie mogą być jawne - zaznczyła w rozmowie z reporterem stacji.

Sejm o komisji śledczej ds. inwigilacji systemem Pegasus

We wtorek posłowie debatowali nad poselskim projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej w sprawie Pegasusa. Poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej podkreślił konieczność wyjaśnienia kwestii związanej z używaniem tego systemu od 16 listopada 2015 roku do 20 listopada 2023 roku. - Ta sprawa to coś więcej niż afera Watergate. Afera związana z wykorzystywanie narzędzi szpiegowskich musi być wyjaśniona. Komisja badająca tę kwestię pokaże, jakie mieliście instrumenty i do czego ich używaliście - zaznaczył poseł Michał Szczerba, zwracając się do posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Do projektu uchwały krytycznie odniósł się Paweł Jabłoński z PiS. - Chcecie zlikwidować narzędzia, które sprawiły, że w ciągu ostatnich siedmiu lat zmieniliśmy sposób, w jaki zbierany jest podatek VAT. Za rządów PO-PSL wpływy z podatku VAT stały w miejscu, ponieważ mafie VAT-owskie robiły, co chciały. To, że służby otrzymały te narzędzia, to wielki dorobek i wszyscy powinniśmy być wdzięczni ludziom, którzy nad tym pracowali - odpowiadał polityk opozycji. Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do spraw Pegasusa złożyli w listopadzie posłowie Koalicji Obywatelskiej. W środę rano Sejm przyjął uchwałę ws. powołania komisji śledczej ds. badania legalności inwigilowania Pegasusem.

