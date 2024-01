Rząd Tuska utajnił wykaz lotów najważniejszych osób w państwie. W tym Morawieckiego

Redakcja tvn24.pl zwróciła się z prośbą do Kancelarii Premiera o udostępnienie wykazu lotów najważniejszych osób w państwie za ostatnie dwa lata. Chodzi o loty o statusie HEAD, czyli z udziałem prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu. Serwis nie otrzymał jednak tych informacji, ponieważ - jak zaznaczono w odpowiedzi - "dane dotyczące przedmiotowych lotów (...) zostały wyłączone z publicznego udostępniania ze względu na ważny interes państwa i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie".

To oznacza, że utajnione zostały informacje nie tylko na temat lotów Mateusza Morawieckiego, ale i dot. pierwszego lotu nowego premiera. Jeszcze w grudniu Donald Tusk poleciał do Brukseli.

Krzysztof Izdebski, prawnik specjalizujący się w tematyce transparentności życia publicznego, podkreśla, że utajnienie danych lotów o statusie HEAD jest sprzeczne z deklaracjami ekipy rządzącej. - To sprawia wrażenie, że nie chce się udostępniać informacji o lotach obecnej władzy. Zgodnie z ustawą te dane powinny być jawne, a wyłączenie jawności może nastąpić decyzją szefów kancelarii prezydenta, premiera, Sejmu i Senatu - zauważył.

Grabiec: Ja się przyjrzę jeszcze raz tej sprawie

Tymczasem w środę rano do sprawy odniósł się szef KPRM Jan Grabiec. - Ja się przyjrzę jeszcze raz tej sprawie. Myślę, że część tych danych może być upubliczniona z całą pewnością. Przyjrzymy się na pewno tej sprawie - podkreślił na antenie TVN24. - Generalnie w Kancelarii Premiera panowała taka reguła, że wszystko, co dotyczy pracy kancelarii, jest tajne co do zasady, że żadne informacje nie są udostępnianie, chyba że gdzieś tam wyciśnięte na siłę, chyba że to są przecieki z kancelarii. My musimy tę sytuację zmienić - dodał.

- Wyłącznie kwestie bezpieczeństwa mogą motywować ograniczenie dostępności informacji w tym zakresie. Wszystko, co jest przedmiotem działania władz publicznych, powinno być jawne co do zasady. I taka zasada będzie panowała w kancelarii premiera - zapewnił.

Tusk traktował samoloty jak "podniebne taksówki"

Portal tvn24.pl podkreśla, że mimo przyjętej w 2019 roku ustawy o lotach najważniejszych osób w państwie, będącej pokłosiem afery samolotowej z Markiem Kuchcińskim w roli głównej, nie zawsze otrzymywał te informacje od kancelarii Mateusza Morawieckiego. "KPRM udzielała nam odpowiedzi, ale były one fragmentaryczne (na przykład zawierały tylko loty premiera, a pomijały loty prezydenta i marszałków). Często trzeba też było się o nie dopominać tygodniami" - czytamy.

Serwis tvn24.pl przypomina, że w maju 2011 roku "Wprost" opisał jako Donald Tusk, który wówczas po raz pierwszy kierował rządem, traktował samoloty jak "podniebne taksówki". Od listopada 2007 roku do marca 2011 szef rządu latał rządowym samolotem do i z Gdańska aż 175 razy.

