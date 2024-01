Jarosław Kaczyński nie wziął udziału w bloku głosowań we wtorek wieczorem w Sejmie - posłowie przyjęli wówczas ustawę okołobudżetową. Pojechał przed Areszt Śledczy w Radomiu, gdzie karę więzienia za popełnione przestępstwa odsiaduje Mariusz Kamiński. Tam też prezes PiS wygłosił przemówienie.

Absurdalne przemówienie Kaczyńskiego. "Kamiński powinien otrzymać najwyższe odznaczenie państwowe"

- Mariusz Kamiński nie powinien otrzymać żadnego wyroku. Powinien otrzymać najwyższe odznaczenie państwowe. Nie za to, że w tej chwili siedzi, tylko za to, że twardo w trudnych czasach walczył z przestępczością. Że nie tylko zbudował CBA, ale on wymyślił CBA. Zapisał się w historii Polski. I dzisiaj jest taki czas, że on i jego kolega, przyjaciel, współpracownik Maciej Wąsik, siedzą w więzieniach i ten czas musi się skończyć - powiedział Jarosław Kaczyński.

- Chciałbym wszystkim państwu bardzo serdecznie podziękować za to, że tu jesteście, bo walczycie właśnie o to, żeby ten czas się skończył. Walczycie o Mariusza Kamińskiego, ale walczycie też o to, żeby ten czas hańby polskiego państwa się zakończył, żeby wróciły normalne czasy, a ci, którzy do tej hańby doprowadzili, którzy depczą Konstytucję, depczą prawo i robią to cynicznie, właściwie nawet tego nie ukrywając, żeby ci ludzie ponieśli konsekwencje swoich działań. Ja wierzę, że my do tego doprowadzimy - podkreślił. - To są słowa - nie wiem, czy słyszy - zwrócone do Mariusza: zwyciężymy i on zwycięży - dodał

