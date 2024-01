Z TVP dostał pismo z zarobkami "publicystów". Rekordzista miał dostać prawie 300 tys. zł

Poseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza ujawnił, powołując się na odpowiedź Zespołu Informacji Publicznej TVP na interwencję z grudnia ubiegłego roku, że w "starej" Telewizji Polskiej, komentujący otrzymywali pieniądze "za każdą wypowiedź".

Publicyści dostawali pieniądze za wypowiedź w TVP? Brejza ujawnia

"W TVPiS komentujący 'publicyści' dostawali kasę za każdą wypowiedź. Część była na umowach ryczałtowych! I tak umowa rekordzisty w ciągu tylko jednego 2023 roku wyniosła aż 300 tysięcy zł. W tym systemie zarabiało kilkanaście osób" - poinformował na portalu X Krzysztof Brejza.

"Jednorazowo świadczenie wyceniane było na 500 zł" - można przeczytać w załączonym dokumencie. Wśród osób, które miały pobierać opłaty za występ na antenie TVP byli między innymi: Jacek i Michał Karnowscy, Adrian Stankowski, Jerzy Jachowicz, Elżbieta Królikowska-Avis, Piotr Grzybowski, Paweł Piekarczyk, Miłosz Manasterski, Marek Formela, Karol Gac, Jacek Wrony, Maciej Gnatowski, Anna Derewienko, Marian Kowalski, Jan Pietrzak i Piotr Nisztor.

Niedawno informowaliśmy, że wyciekły zarobki czołowych pracowników Telewizji Polskiej z czasów rządu PiS."Presserwis" dotarł do informacji w związku z zarobkami byłych pracowników i współpracowników TVP Info, które wypłacano im na podstawie umów cywilnoprawnych. Jak podaje portal, "największe stawki otrzymywał Bronisław Wildstein, który za poprowadzenie jednego, 24-minutowego wydania programu 'O co chodzi?' dostawał 5 tysięcy złotych brutto". Z kolei Miłosz Kłeczek za jednorazowe poprowadzenie "Strefy starcia" na antenie TVP Info miał otrzymywać 2,5 tysiąca złotych. Natomiast za jeden wyjazd do Sejmu miał dostawać 1200 złotych.

Samuel Pereira, która był wydawcą programu "Strefa starcia", również miał otrzymywać 2,5 tys. złotych za wydanie. "Podobne kwoty otrzymywała za prowadzenie swoich programów Magdalena Ogórek" - donosi press.pl.

Przypomnijmy, że pod koniec grudnia poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński udostępnił na portalu X dane o wynagrodzeniach w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Według opublikowanych danych Michał Adamczyk, dyrektor TAI, zarabiał średnio miesięcznie 187 tysięcy złotych (1,5 mln zł brutto rocznie). Z kolei Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI, zarobił do grudnia blisko 440 tys. zł brutto. Natomiast Jarosław Olechowski, który od 2018 roku do kwietnia 2023 roku były szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, zarobił tylko w 2023 roku ponad 1 mln złotych. Do tego doszło ponad 407 tysięcy złotych w ramach umów cywilnoprawnych.