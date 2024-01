Audyt w Instytucie im. Kolbego. Joanna Mucha: To przepompownia pieniędzy do środowisk PiS-u

Wiceszefowa resortu edukacji przedstawiła we wtorek wstępne wyniki audytu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Według autorów kontroli pokazują one wiele nieprawidłowości przy przyznawaniu pieniędzy i rozstrzyganiu konkursów, między innymi brak rozliczania się beneficjentów z otrzymanych środków, brak procedury odwoławczej, antydatowanie dokumentów i przyznawanie funduszy środowiskom związanym z PiS. W ocenie ministerki sprawa "wygląda bardzo poważnie".

Jak powiedziała Joanna Mucha, to "marnotrawienie środków publicznych i przepompowywanie publicznych pieniędzy na wielką skalę". - Z dużym prawdopodobieństwem zakładam, że bardzo duża część tych pieniędzy została spożytkowana nie na cele statutowe, tylko zwyczajnie przejedzona - dodała Joanna Mucha. Wiceministerka edukacji zapowiedziała kolejne kontrole ministerstwa w Instytucie, a także kontrole NIKu oraz zablokowanie finansowania Instytutu. Joanna Mucha mówiła, że do resortu zgłaszały się osoby, mówiące wprost o łamaniu przepisów.

Ministerka podkreśliła, że ogromne pieniądze z budżetu Instytutu - ponad 9 mln zł - otrzymała na podstawie ponad 30 wniosków Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie im. Jana Olszewskiego. Przewodniczącym jej rady jest Andrzej Dera, minister w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Milionowe kwoty płynęły też do Fundacji Wolność i Demokracja i do stowarzyszenia Wspólnota Polska. Do Fundacji Rozwoju KUL trafiło 881 tys. zł a do Towarzystwa Naukowego KUL - 1,5 mln zł.

- Mam wrażenie, że część wniosków, które otrzymały dofinansowanie, pokrywała się. Jednym słowem na te same działania przyznawane były różne dofinansowania - mówiła Mucha. - W mojej opinii była to kradzież, podczas której podpierano się osobą św. Maksymiliana Kolbe - dodała na koniec konferencji.

Czym jest Instytut Kolbego?

Instytutu Rozwoju Języka Polskiego imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego powstał ponad rok temu. Jego roczny budżet to 92 miliony złotych. Do zadań Instytutu należy m.in.: inicjowanie i realizowanie działań dotyczących promocji języka polskiego, wspieranie kultywowania polskiej tradycji i wartości języka polskiego jako ojczystego oraz promocji języka polskiego jako ojczystego wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.