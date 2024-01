Jarosław Sellin o życiu Kamińskiego w więzieniu: Ma pewną słabość

- Pan prezydent mówi, również na forum międzynarodowym, że w Polsce wróciło zjawisko więźniów politycznych. I ja się z nim zgadzam: od tygodnia mamy więźniów politycznych - powiedział Jarosław Sellin. - To wstyd dla Polski po 1989 roku, że pierwszy raz od 34 lat mamy więźniów politycznych w Polsce. Tak wygląda kondycja państwa Tuska i Hołowni. Kamiński i Wąsik siedzą za kratami, dlatego że skutecznie walczyli z korupcją i narazili się bardzo skorumpowanym środowiskom politycznym - stwierdził polityk.

Sellin: Hołowni grozi od 2 do 10 lat więzienia, bo możliwe, że popełnił przestępstwo

Jarosław Sellin został zapytany również o to, czy ma żal do Andrzeja Dudy za to, że nie korzysta z prawa łaski. - Czytam wypowiedzi pana prezydenta i jego urzędników. Wiem, że w sytuacji granicznej pan prezydent zachowa się właściwie i do tragedii nie dopuści - podkreślił poseł PiS i odniósł się do protestu głodowego, który Mariusz Kamiński prowadzi w więzieniu. - Wiadomo, że całe życie jest wojownikiem o dobre życie i jedyny instrument walki o sprawiedliwość, jaki mu pozostał, to ten strajk głodowy. Więc on z tego nie zrezygnuje - powiedział. Jak dodał, Kamiński może chodzić w swoich ubraniach, ma leki i może palić papierosy, bo "ma pewną słabość". - Ma też dostarczane zgrzewki wody, nie musi korzystać z wody z kranu - zaznaczył.

Polityk PiS mówił też o Szymonie Hołowni. - Marszałek będzie się tłumaczył przed prokuraturą, wniosek ws. złamania prawa już wczoraj złożyliśmy. Tam jest paragraf, który grozi mu więzieniem od 2 do 10 lat - stwierdził Jarosław Sellin, mówiąc dalej o sprawie aresztowania Wąsika i Kamińskiego.

Wąsik i Kamiński w więzieniu. Sellin: Dopytywaliśmy się, czy musi pić wodę z kranu

W ubiegłym tygodniu Jarosław Sellin udał się do aresztu w Radomiu, gdzie karę odbywa Mariusz Kamiński. W rozmowie na antenie telewizji wPolsce.pl poseł przekazał, że próbowali spotkać się z byłym posłem, ale "nie było to możliwe". Jak przekazał, Kamińskiego może odwiedzać najbliższa rodzina i prawnik. Dodał, że polityka można odwiedzać tylko dwa razy w miesiącu i że otrzymał zgodę na chodzenie w rzeczach osobistych, a nie w odzieży więziennej. - Mariusz Kamiński został osadzony w celi szpitalnej, ze względu na jego decyzję o podjęciu strajku głodowego. Myślę, że tam są trochę lepsze warunki niż w normalnych celach. Dopytywaliśmy się, czy dostaje zgrzewki wody, czy musi pić wodę z kranu, na szczęście dostaje wodę - relacjonował Sellin.

- Jeśli chodzi o kondycję psychiczną, komunikację z nimi, to jest ona dobra. Mariusz Kamiński jest spokojny, dobrze się z nim współpracuje, jak to określają doświadczeniu funkcjonariusze służby więziennej. Pod względem fizycznym, już pierwsze efekty strajku głodowego - ich zdaniem - widać, co zaowocowało sformułowaną do nas prośbą, żebyśmy my poprosili najbliższą rodzinę o to, by ona poprosiła Mariusza Kamińskiego o to, by zrezygnował z tej formy protestu. Ale jak wczoraj usłyszeliśmy od żony Mariusza Kamińskiego i od syna, on na pewno z tego nie zrezygnuje - stwierdził polityk PiS.

- Uważamy, że w więzieniu siedzą posłowie, którzy posiadają immunitet, co jest potwierdzone właściwą decyzją właściwej izby SN. Uważamy, że w przyszłości osoby, które doprowadziły do tego, że mamy w Polsce pierwszych więźniów politycznych po 1990 roku powinny za to odpowiedzieć - mówił Sellin i dodał, że "czyny będą zapamiętane i nazwiska udokumentowane".

