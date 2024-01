Sondaż. PiS coraz mniej stabilnie na pozycji lidera. Mocna pozycja Trzeciej Drogi

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby je Zjednoczona Prawica z wynikiem 32,8 proc. Drugie miejsce zdobyłaby Koalicja Obywatelska, na którą głos deklarowało 31,7 proc. ankietowanych.

REKLAMA

Trzecia Droga uzyskałaby poparcie 16,8 proc., a na Konfederację oraz Lewicę zagłosowałoby kolejno 7,89 proc. i 7,85 proc. Pod progiem wyborczym znalazło się ugrupowanie Polska jest Jedna (1,5 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy (1,3 proc.)

Wyniki sondażu opublikował w serwisie X (Twitter) Hubert Biskupski, wicenaczelny gazety.

Zobacz wideo Sala sejmowa jak koncert u Rubika. Posłowie PiS wymusili przerwanie obrad

Prof. Chwedoruk: Forma rozliczeń PiS-u jest bardzo spektakularna. Tego oczekiwał elektorat

Wcześniej we wtorek opisywaliśmy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski, w którym także przewaga Prawa i Sprawiedliwości w sondażach nad Koalicją Obywatelską wynosi około jednego punktu procentowego.

Do wyników sondażu odniósł się w rozmowie z portalem prof. Rafał Chwedoruk. W jego ocenie KO nie traci poparcia, bowiem udało im się zdobyć zróżnicowany elektorat, który oczekiwał rozliczenia PiS-u.

- Forma tych rozliczeń jest bardzo spektakularna. To pomaga utrzymywać poziom poparcia, ograniczać straty, które mogłyby wynikać z nie zawsze dobrze przeprowadzonych działań. W przypadku Prawa i Sprawiedliwości na straty składa się naturalny proces po porażce wyborczej, gdzie niezwiązani z partią wyborcy zaczynają zastanawiać się nad sensem bycia w obozie przegranym - ocenił.

Więcej w poniższym tekście:

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2023

We wtorek 17 października 2023 roku Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów po podliczeniu głosów ze 100 proc. obwodów:

Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 proc.,

Koalicja Obywatelska - 30,70 proc.,

Trzecia Droga - 14,40 proc.,

Lewica - 8,61 proc.,

Konfederacja - 7,16 proc.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 194 mandaty - to najwięcej ze wszystkich partii, jednak taki wynik nie pozwolił formacji Jarosława Kaczyńskiego na samodzielne rządy. Koalicja Obywatelska dostała 157 mandatów. Trzecią Drogę w parlamencie reprezentuje 65 posłów, a Lewica otrzymała 26 miejsc. Najmniej osób do Sejmu z partii, które przekroczyły próg wyborczy, wprowadziła Konfederacja. Ugrupowanie to dostało 18 mandatów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica otrzymały łącznie 248 mandatów, co dało im większość i pozwoliło stworzyć koalicyjny rząd. Na jego czele stanął premier Donald Tusk, po raz pierwszy wybrany na to stanowisko przez parlament.

W czwartek 11 stycznia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, złożone w całości z neosędziów, stwierdziła ważność wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.