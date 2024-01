Małgorzata Gosiewska o porównaniu Wąsika i Kamińskiego do Poczobuta: Nie żałuję

W czwartek (11 stycznia) na profilu posłanki Prawa i Sprawiedliwości Małgorzaty Gosiewskiej pojawił się wpis dotyczący Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Na grafice okraszonej podpisem "Więźniowie polityczni wschodnich reżimów" znaleźli się oni w towarzystwie Andrzeja Poczobuta i Aleksieja Nawalnego. Z kolei Donalda Tuska polityczka umieściła na równi z Władimirem Putinem i Aleksandrem Łukaszenką.

Małgorzata Gosiewska o losie Kamińskiego i Wąsika. Mówiła o "reżimie Donalda Tuska"

Wpis spotkał się z ostrą krytyką ze strony internautów. Mimo to do tej pory nie został zdjęty z serwisu X. O to, czy posłanka żałuje porównania byłych posłów PiS do znanych więźniów politycznych, zapytał ją reporter TVN24 Radomir Wit. - Nie żałuję, ponieważ Mariusz Kamiński jest więźniem politycznym. Tak samo jak Andrzej Poczobut - argumentowała. Dziennikarz dopytywał polityczkę o świadomość na temat losów Poczobuta w zakładzie karnym na terenie Białorusi. - Nie chcę, by w warunkach reżimu Donalda Tuska tę samą cenę ponosił Mariusz Kamiński - stwierdziła.

Gosiewska jednoznacznie potwierdziła, że postrzega Kamińskiego i Wąsika w kategorii więźniów politycznych. Twierdzi także, że zostali oni skazani przez "nie do końca niezawisłe sądy". Polityczka uznaje również, że zastosowane wobec nich ułaskawienie prezydenta Andrzeja Dudy jest ważne.

Kim jest Andrzej Poczobut? To o nim wspomina się dziś w kontekście Kamińskiego i Wąsika

Andrzej Poczobut to polsko-białoruski dziennikarz i publicysta. Status więźnia politycznego uzyskał w wyniku swojej działalności na rzecz mniejszości polskiej zlokalizowanej na terenie Białorusi. W 2011 roku usłyszał zarzut znieważenia Alaksandra Łukaszenki. Urażenia przywódcy miał dopuścić się poprzez publikacje wydawane zarówno w polskich, jak i białoruskich mediach. W wyniku procesu został skazany na trzy lata więzienia w zawieszeniu na okres dwóch lat.

Ten sam zarzut usłyszał ponownie rok później. W jego mieszkaniu przeprowadzono rewizję, a sam Poczobut trafił do więzienia. Po raz kolejny aresztowanie spadło na niego w 2021 roku. Ostatecznie został skazany na osiem lat więzienia o zaostrzonym rygorze.