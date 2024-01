Andrzej Duda tłumaczy w Davos swoją decyzję ws. Kamińskiego i Wąsika. "Czekam spokojnie"

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w szwajcarskim Davos z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Rozmowa odbyła się przy okazji Światowego Forum Ekonomicznego, które rozpoczęło się w poniedziałek w alpejskim kurorcie.

Po spotkaniu polski prezydent odpowiadał na pytania mediów. Jeden z dziennikarzy zapytał, dlaczego od razu nie ułaskawił Kamińskiego i Wąsika, tylko rozpoczął postępowanie ułaskawieniowe. Na początku Andrzej Duda po raz kolejny chwalił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Panowie z korupcją działali w sposób zdecydowany. Realizowali swoje przekonanie i zostali za to skazani. Ci, którzy ich skazali, myśleli inaczej. Może, że nie należy prowadzić walki z korupcją? Za swój pogląd polityczny i postawę zostali skazani na karę więzienia. Mimo to zlekceważono moje ułaskawienie - stwierdził Duda.

- Z aktu łaski wobec panów skorzystałem w 2015 r. Dlatego dla mnie są ułaskawieni. To ułaskawienie zostało przeprowadzone podręcznikowo. To tylko pokazuje, jaką mamy sytuację w kraju, że sądy tego ułaskawienia nie uznają. Wszcząłem postępowanie ułaskawieniowe w sposób żądany przez elity prawnicze, aby nikt nie mógł tego zakwestionować - mówił dalej prezydent.

Duda apeluje do Bodnara. "Ja czekam spokojnie"

- Skorzystałem z trybu prezydenckiego, ale nie trybu, który byłby oparty wyłącznie na konstytucji, ale też na przepisach z Kodeksu postępowania karnego, a to oznaczało wystąpienie do ministra sprawiedliwości - tłumaczył. Jak dodał, wezwałem również prokuratora generalnego do tego, aby skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do zwolnienia Kamińskiego i Wąsika z więzienia na czas toczenia się postępowania ułaskawieniowego.

Korzystając z okazji, ponownie zaapelował do Adama Bodnara. - Od tego momentu ma możliwość zwolnienia obu panów, ale nie chce tego zrobić. Dziś wszystko w tej kwestii jest w rękach pana Bodnara, ja czekam spokojnie, ale dla mnie najważniejszą kwestią jest, aby byli wolni - podsumował prezydent.

W czwartek Prezydent Andrzej Duda poinformował o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego, na podstawie Kodeksu postępowania karnego, wobec obu skazanych. W piątek minister sprawiedliwości Adam Bodnar potwierdził, że wszczął postępowanie.