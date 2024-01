Bodnar się nie zatrzymuje. Nominat Ziobry zostanie odwołany. Jest zgoda

Ministerstwo sprawiedliwości poinformowało, że w poniedziałek minister Adam Bodnar wystąpił do kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z wnioskiem o wyrażenie opinii ws. odwołania z pełnionych funkcji prezesa tego sądu, sędziego SA Mateusza Bartoszka, oraz sędziów Przemysława Radzika i Sylwii Dembskiej - pełniących funkcje wiceprezesów SA w Poznaniu. Każdy z wymienionych sędziów został zawieszony "w pełnieniu czynności służbowych".

W komunikacie na stronie ministerstwa poinformowano o powodach odwołania sędziów. "W odniesieniu do prezesa SA w Poznaniu Mateusza Bartoszka wniosek Ministra został uargumentowany szeregiem popełnionych przez sędziego zaniechań oraz nietrafnych działań, jakich dopuścił się wykonując funkcję Prezesa". W ocenie Adama Bodnara doprowadziły one m.in. do pogorszenia wyników statystycznych sądu. Z kolei nieuzasadnione i nietrafne decyzje personalne spowodowały dezorganizację jego pracy.

W przypadku wiceprezes SA w Poznaniu Sylwii Dembskiej wniosek został uzasadniony "szeregiem zaniechań w nadzorowanym przez nią pionie cywilnym i własności intelektualnej oraz pracy i ubezpieczeń społecznych". W ocenie ministra sprawiedliwości "stanowi to obraz rażącego niewywiązywania się z obowiązków służbowych".

W odniesieniu do wiceprezesa SA w Poznaniu Przemysława W. Radzika wniosek został umotywowany faktem, że "pełnienie przez niego funkcji Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości". W uzasadnieniu dodano, że chodzi w szczególności o połączenie przez sędziego Radzika funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w kontekście wcześniejszych działań sędziego w ramach pełnionych funkcji.

W dalszej części uzasadnienia minister sprawiedliwości pochyla się nad uzasadnieniem naruszeń władzy przez sędzię Radzika. To m.in. bezpodstawne w ocenie Bodnara zawieszenie w czynnościach służbowych sędziego Krzysztofa Chmielewskiego.

Kolegium Sądu Apelacyjnego pozytywnie zaopiniowało wniosek ministerstwa sprawiedliwości

We wtorek sędzia Grajzer w rozmowie z PAP, "Gazetą Wyborczą" i Radiem Poznań poinformował, że kolegium Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pozytywnie zaopiniowało wniosek ministra sprawiedliwości ws. odwołania z pełnionych funkcji prezesa tego sądu, sędziego Mateusza Bartoszka, oraz wiceprezes sędzi Sylwii Dembskiej.

W związku z wszczęciem sprawy w przedmiocie odwołania z funkcji prezesa, oraz wiceprezesów sądu - minister sprawiedliwości powołał sędziego Przemysława Grajzera do wykonywania funkcji prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jako najstarszego służbą sędziego pełniącego funkcję przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym.