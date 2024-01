Co z mandatami zwolnionymi przez Kamińskiego i Wąsika? PKW podejmie decyzję na pilnym spotkaniu

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) ma zająć się podczas wtorkowego (16 stycznia) spotkania między innymi kwestią mandatów poselskich Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS - informuje "Dziennik Gazeta Prawna". Od decyzji PKW zależeć ma zawiadomienie kandydatów, którzy mają zająć miejsca skazanych posłów w Sejmie.

REKLAMA

Zobacz wideo Sala sejmowa, jak koncert u Rubika. Posłowie PiS wymusili przerwanie obrad

Podczas wtorkowej konferencji marszałek Hołownia podkreślał, że stosuje w tej sprawie "regułę ostrożnościową". Zwracał również uwagę, że proces wskazania nowych posłów może potrwać bardzo długo. - To są czyste procedury. Tutaj nie ma absolutnie żadnych politycznych kwestii. Ja piszę do przewodniczącego PKW. On mi odpisuje. Na tej podstawie ja wysyłam pismo do tej osoby, którą on wskaże. Ona ma siedem dni na napisanie mi, czy się zgadza, czy się nie zgadza. Jeżeli się nie zgadza, to ja znowu piszę do przewodniczącego PKW i to może trwać miesiącami - tłumaczył w wypowiedzi cytowanej przez Polską Agencję Prasową.

PKW zdecyduje w sprawie mandatów Kamińskiego i Wąsika. "Mamy sprzeczne postanowienia"

Przewodniczący PKW sędzia Sylwester Marciniak skomentował trudności w sprawie Kamińskiego i Wąsika w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". - Problem polega na tym, że mamy sprzeczne postanowienia Sądu Najwyższego. Co prawda postanowienie pana marszałka o wygaśnięciu mandatu pana Kamińskiego zostało zamieszczone w Monitorze Polskim i w jego przypadku już można oficjalnie rozważać wskazanie kolejnych kandydatów do objęcia mandatu, ale rozstrzygać będzie kolegialnie PKW - mówił dziennikarzom.

Sędzia Marciniak zwracał jednocześnie uwagę, że większe wątpliwości wzbudzać może kwestia mandatu Macieja Wąsika. - Póki co w sprawie pana Wąsika mamy jedynie postanowienie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uwzględniające odwołanie pana Wąsika. Jednakże w tej sprawie nie zostało opublikowane postanowienie marszałka Sejmu w Monitorze Polskim, tak jak miało to miejsce w przypadku wygaśnięcia mandatu pana Kamińskiego - tłumaczył.

Czy w PiS znajdą się chętni na mandaty po Kamińskim i Wąsiku? Kaczyński: Nie ma przesłanek

Dziennikarze zwracają uwagę, że nawet rozpoczęcie procedury uzupełnienia wakatów po Kamińskim i Wąsiku nie musi oznaczać, że mandaty faktycznie zostaną ponownie objęte w tej kadencji. Jak informowała "Gazeta Wyborcza", na pozostawienie w Sejmie pustych miejsc po skazanych politykach naciskał sam prezes PiS Jarosław Kaczyński. - Nie ma przesłanek, by kolejne osoby wchodziły w ich miejsce, te osoby pozostają posłami - mówił na antenie TV Republika.

Środowisko PiS wciąż utrzymuje bowiem, że Kamiński i Wąsik są więźniami politycznymi oraz pozostają posłami. Podczas wtorkowego posiedzenia Sejmu posłowie Zjednoczonej Prawicy skandowali hasła domagające się uwolnienia polityków. Na zajmowanych przez nich wcześniej miejscach ustawili tablice z wizerunkami skazanych oraz hasłem "Solidarni z Kamińskim i Wąsikiem". Poseł PiS Mariusz Błaszczak zapowiedział ponadto złożenie pisma z żądaniem umożliwienia wykonywania mandatów poselskich Kamińskiemu i Wąsikowi.