Andrzej Duda poskarży się na Polskę w Davos. Internauci bezlitośni

Andrzej Duda bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Ma się tam spotkać m.in. z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą, która odpowiada za prawa człowieka. Poinformowała o tym w rozmowie z PAP Grażyna Ignaczak-Bandych. W ten sposób szefowa KPRP odniosła się do wcześniejszych zapowiedzi, że Duda zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych w sprawie kary więzienia dla Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak z ofensywnym apelem o "uwolnienie" Wąsika i Kamińskiego. Ich żony znalazły się na sali sejmowej

- Panowie posłowie byli ułaskawieni zgodnie z prawem, prezydent zastosował prawo łaski, które było uznane przez Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy, a mimo to, posłowie zostali aresztowani. W przekonaniu prezydenta są więźniami politycznymi - stwierdziła. - Jeśli prokurator generalny będzie działał opieszale w sprawie wydania opinii w sprawie aresztowanych posłów, to obawiam się, że protesty pod więzieniami będą rosły - podkreśliła Ignaczak-Bandych. Jak dodała, Andrzej Duda "nie ma wątpliwości co do ułaskawienia z 2015 roku". - Wszczęty proces ułaskawieniowy będzie się odbywał w oparciu o zaangażowanie prokuratora generalnego. To zgodne z prawem i trudne do podważenia. Zaproponowana przez pana prezydenta formuła jest bezpieczna, trudna do zakwestionowania przez oponentów - zaznaczyła.

Duda spotka się z Jourovą. Internauci piszą o "donoszeniu" na Polskę

Pod informacją Kancelarii Prezydenta o spotkaniu Andrzeja Dudy opublikowaną na portalu X natychmiast pojawiły się komentarze o "donoszeniu" na Polskę. "Teraz skarżenie się UE jest dobre? Hipokryci" - napisał np. Michał Wyderka z PO.

Przez kilka ostatnich lat politycy Prawa i Sprawiedliwości powtarzali, że to opozycja "donosi" na Polskę w Brukseli. - Nie ma nic gorszego, zwracam się do posłów Platformy, niż donosić na własną ojczyznę za granicą - powiedział 13 lipca tego roku Mateusz Morawiecki w Sejmie. - Zdrajcy, zdrajcy! - skandowali parlamentarzyści z jego klubu.

Jeszcze w grudniu Elżbieta Witek z grupą posłów zatrzymali w Sejmie wizytującą Polskę wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verę Jourovą. - Dzisiaj jest pani w dniu, kiedy dokonał się zamach na media publiczne, na wolność słowa i na demokrację w Polsce. Nie mamy możliwości wypowiedzenia się, ponieważ telewizje komercyjne, prywatne, nie będą transmitowały tego, co się naprawdę w Polsce dzieje - mówiła była marszałkini Sejmu.

Vera Jourova zapewniła, że zapozna się z sytuacją w Polsce oraz wprowadzanymi zmianami. Wtedy do rozmowy włączył się Antoni Macierewicz. - Oczywiście dla nas ważne jest, żeby miała pani świadomość, co się dzieje. Nam nie zależy na jakiejkolwiek interwencji Unii Europejskiej, w jakiejkolwiek sprawie w Polsce. Ale chcemy, żeby miała pani wiedzę i świadomość, w jakiej sytuacji Polacy dzisiaj się znajdują - powiedział.

***