Prezydent Andrzej Duda spotkał się 8 stycznia z I Prezes Sądu Najwyższego Małgorzatą Manowską. Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, do spotkania doszło w domu Manowskiej, która przyznała, że od lat przyjaźni się z prezydentem. - Spotykaliśmy się, spotykamy i będziemy się spotykać - deklarowała I Prezes Sądu Najwyższego. W 2019 roku Andrzej Duda krytykował taką postawę. Prezydent wskazywał wówczas zagrożenia związane z konfliktem interesów sędziów, którzy zajmują się sprawami dotyczącymi swoich znajomych.

Andrzej Duda o prywatnych relacjach z sędziami: To powoduje ogromny spadek prestiżu wymiaru sprawiedliwości

Andrzej Duda wystąpił 22 grudnia 2019 roku w programie "Woronicza 17" w TVP Info. Podczas wywiadu z Michałem Rachoniem poruszono sprawę byłego senatora Józefa Piniora. Pisaliśmy, że Pinior w 2021 roku został prawomocnie skazany za korupcję. Gdy sąd rozpatrywał jeszcze tę sprawę, Duda mówił, że jeden z sędziów powinien się z niej wyłączyć, ponieważ występował obok Piniora na manifestacji w obronie wolnych sądów.

- Ktoś mi ostatnio zadał pytanie: "To w takim razie, co pan uważa, że jak jest dwóch kolegów z roku - jeden został adwokatem, a drugi sędzią i oni w jednym mieście mieszkają, to co, nie mogą się spotkać? To oni razem nie mogą być na imprezie, nie powinni siedzieć przy jednym stole, nie mogą się napić przysłowiowej wódeczki?". Powiem tak: niestety nie - stwierdził wówczas Andrzej Duda. Prezydent powiedział, dlaczego jego zdaniem sędziowie nie powinni utrzymywać prywatnych relacji z osobami, których sprawy rozpatrują.

- Co będą o tym sądzili ludzie, którzy byli na tym spotkaniu i widzieli, że oni razem siedzieli, a potem jeden rozstrzyga sprawę drugiego. Albo jeden rozstrzyga sprawę, w której ten drugi uczestniczy albo reprezentuje strony. To powoduje ogromny spadek, ogromną dewaluację prestiżu wymiaru sprawiedliwości, ogromną dewaluację poczucia jego sprawiedliwości w oczach społecznych. Jego etosu w oczach społecznych. To jest coś, co sędziowie powinni w szczególny sposób mieć na względzie - mówił cztery lata temu Andrzej Duda.

Małgorzata Manowska nie widzi niczego złego w spotkaniu z Dudą. "Odwiedził mnie po operacji"

Dziennikarze, którzy informowali o spotkaniu Dudy z Manowską, twierdzili, że tematem rozmowy były działania, jakie prezydent mógł podjąć w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. I Prezes Sądu Najwyższego zaprzeczyła tym doniesieniom i powiedziała, że wizyta Andrzeja Dudy nie dotyczyła spraw związanych z pełnioną przez niego funkcją. - Odwiedził mnie tego dnia, ponieważ byłam po dość skomplikowanej operacji, przyjechał w drodze na jakieś wydarzenie publiczne, by zapytać o zdrowie (...). Ja, Małgorzata Manowska, nie rozstrzygam w żadnej sprawie pana prezydenta, nie mam mocy sprawczych - powiedziała I Prezes Sądu Najwyższego.