Zbigniew Ziobro stanie przed komisją śledczą? Musieliby go zbadać biegli. "Taki pomysł się pojawia"

W ubiegłym tygodniu (9 stycznia) komisja śledcza ds. wyborów kopertowych przesłuchała pierwszych świadków. Wśród nich znalazł się między innymi Jarosław Gowin. Już 23 stycznia przed komisją ma stanąć także Jacek Sasin z PiS. We wtorkowym (16 stycznia) programie "Rozmowa Piaseckiego" emitowanym na antenie TVN24 o pracę komisji został zapytany poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Polityk odpowiedział na pytanie, czy w planach jest przesłuchanie Zbigniewa Ziobry.

Zobacz wideo Czy Duda skieruje ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego? Kowalski: W mojej ocenie powinien

Zbigniew Ziobro opowie o wyborach kopertowych? "Taki pomysł się pojawia"

- W tej chwili jeszcze nie jest przegłosowany jako świadek, ale po zeznaniach Jarosława Gowina, jesteśmy przed zeznaniami kolejnych osób, w tym m.in. prokurator Wrzosek, nie ukrywam, że taki pomysł się pojawia, żeby go [Zbigniewa Ziobrę - red.] przesłuchać - stwierdził Dariusz Joński. Przesłuchanie miałoby się odbyć z uwzględnieniem słabej kondycji zdrowia posła Suwerennej Polski. Joński przedstawił, w jaki sposób można zweryfikować gotowość Ziobry do odpowiadania przed komisją. - To najprostsze, powołać biegłego, który oceni jego stan zdrowia. Nikt z nas w komisji nie jest lekarzem i nie jest od tego, żeby to oceniać - tłumaczył Joński na wizji.

Posła KO zapytano także o to, czy "na szczycie listy osób, które mają zostać przesłuchane, jest Andrzej Duda". - W tej chwili nie chcemy przesłuchiwać kandydatów na prezydentów. Sprawdzamy, i to wyjdzie w trakcie kolejnych pytań do świadków, czy Andrzej Duda będzie wezwany, czy nie. Na tę chwilę, nie - wyjaśnił Joński.

Zbigniew Ziobro poważnie chory. "W tej chwili oddaje się rodzinie i leczeniu"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro choruje na zaawansowany nowotwór złośliwy. - Rzeczywiście, pan minister ma bardzo poważną chorobę onkologiczną. Jest to kwestia przełyku, jest poddawany bardzo mocnemu leczeniu onkologicznemu. Jak z nim rozmawiałem, to apeluje do wszystkich, żeby rzeczywiście dbać o zdrowie. W tej chwili oddaje się leczeniu i rodzinie - przekazał w rozmowie z Radiem Zet poseł Jacek Ozdoba. Zgodnie z ustaleniami dziennikarki "Newsweeka" Renaty Grochal Ziobro przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 11 grudnia do końca 2023 roku. Zwolnienie na styczeń nie wpłynęło jednak do Sejmu. Więcej na ten temat przeczytasz w artykule: Zbigniew Ziobro zniknął. Co z komisjami śledczymi? Ujawniono plan rządzących.