Posłanka PiS uderzyła w Hołownię. Z mównicy grzmiała o "niedouczonych marszałkach"

Agnieszka Wojciechowska van Heukelom zabrała głos podczas dyskusji dotyczącej ustawy okołobudżetowej. - Chciałam zadać pytanie, czy naprawdę państwo uważacie, że w sytuacji chaosu, jaki się wytworzył w państwie, możemy spokojnie dyskutować na inne tematy, wiedząc, że część z nas, dwaj posłowie, zostali potraktowani w taki sposób? Innej grupie posłów odmawiano ich praw, a marszałek Hołownia bagatelizuje sprawę. Wychodzi przed kamery i jako człowiek niewykształcony pozwala sobie opowiadać o własnych interpretacjach prawa - stwierdziła posłanka PiS, nawiązując do Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

- Czy możecie spojrzeć sobie w twarz w lustrach? Społeczeństwo was kiedyś z tego rozliczy. To jest taki czas, gdzie bardzo łatwo stanąć po stronie dobra bądź złej mocy. Ja do państwa apeluję, ogarnijmy się i nie doprowadzajmy do dalszego chaosu w państwie, z niedouczonymi marszałkami na czele - powiedziała Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Wojciechowska van Heukelom kolejny raz czepia się wykształcenia Szymona Hołowni

To nie jest pierwszy raz, kiedy polityczka PiS przyczepiła się do wykształcenia Szymona Hołowni. Kilka dni temu w rozmowie z Radomirem Witem z TVN24 stwierdziła, że nie ma on wyższego wykształcenia, a mimo to piastuje tak wysokie stanowisko i "nieźle zarabia". - W historii Polski to chyba pierwszy marszałek bez wyższego wykształcenia - zaznaczyła. - A Marek Kuchciński, jakie miał? - zapytał dziennikarz o byłego marszałka z PiS. - Nie wiem, nie pamiętam. Ja jestem pierwszą kadencję posłem - odparła, po czym dodała: "Przepraszam pana bardzo, ale my nie będziemy dyskutowali o wykształceniu".

Wykształcenie każdego posła można sprawdzić na strojnie Sejmu. W przypadku byłego marszałka Marka Kuchcińskiego w rubryce widnieje: "średnie policealne/pomaturalne". Zaś na sejmowej stronie Szymona Hołowni: "średnie ogólne".

Sejm debatuje nad projektem ustawy okołobudżetowej

W Sejmie odbywa się obecnie drugie czytanie projektu ustawy okołobudżetowej na 2024 rok. Zapisano w nim m.in. 2,2 mld złotych w formie obligacji na rzecz uczelni wyższych oraz przekazanie papierów wartościowych w kwocie 3 mld zł na wsparcie psychiatrii i onkologii dziecięcej.

W porównaniu z pierwotną wersją rządowego projektu obecny nie uwzględnia wsparcia dla mediów publicznych. Poseł PiS Henryk Kowalczyk mówił podczas debaty, że to dobra decyzja. W jego ocenie telewizja publiczna została zawłaszczona przez rządzących w nielegalny sposób, co potwierdził sąd, odmawiając rejestracji nowych władz w Krajowym Rejestrze Sądowym. Henryk Kowalczyk powiedział, że w tej sytuacji 3 mld złotych dla władz TVP jest niepotrzebne. Zadeklarował, że PiS poprze projekt ustawy okołobudżetowej.

Krystyna Skowrońska z Koalicji Obywatelskiej przypomniała, że w czasach rządów PiS media publiczne zostały dofinansowane z budżetu kwotą 11 mld zł. W jej ocenie środki te służyły okłamywaniu Polaków i "szczuciu" na innych ludzi. Jej zdaniem, PiS-owi nie podoba się to, że rządzący przywracają dziś rzetelność w mediach publicznych. Dodała, że między innymi z tego powodu 11,5 mln Polaków opowiedziało się w ostatnich wyborach za partiami tworzącymi obecną koalicję rządową.

Rząd chce, aby ustawa okołobudżetowa weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2024 roku.