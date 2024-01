Obstrukcja Sejmu? Marek Suski zapewnia: My nie jesteśmy świrami

Politycy Prawa i Sprawiedliwości próbowali zerwać we wtorek obrady Sejmu. Wciąż domagają się wypuszczenia na wolność prawomocnie skazanych przez sąd Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. "Uwolnić posłów!", "precz z komuną" - takie okrzyki można było usłyszeć na sali sejmowej. Parlamentarzyści największej partii opozycyjnej odśpiewali również hymn narodowy i przynieśli duże zdjęcia osadzonych.

Marek Suski: My nie jesteśmy świrami

Marek Suski został zapytany o to, czy PiS ma dalej zamiar przeszkadzać w obradach. - Za innych nie gwarantuję, nawet w Platformie na porządku dziennym są okrzyki. My nie jesteśmy świrami, żeby robić takie rzeczy, żeby robić jakieś wigilie, blokowanie mównicy, napadanie w nocy na posłów. To styl Platformy, nie nasz. My działamy zgodnie z prawem - powiedział.

- Czyli jak? - zapytała jedna z dziennikarek.

- No właśnie tak. Zgodnie z procedurami. Oni łamią prawo, ale my nie łamiemy - odparł Suski. Jak dodał, w środę w Sejmie odbędzie się debata ws. "bezprawnego uwięzienia" Kamińskiego i Wąsika.

- Czyli do jutra nie macie [innych - red.] możliwości? - dopytywała reporterka.

- Mamy - odpowiedział polityk PiS, uśmiechając się. Nie zdradził jednak, jakie to możliwości.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w więzieniach

Przypomnijmy, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Politycy kwestionowali jednak orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani we wtorek wieczorem podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim. Obecnie przebywają w dwóch różnych jednostkach: Kamiński w Areszcie Śledczym w Radomiu, a Wąsik w Zakładzie Karnym w Przytułach Starych. W czwartek Andrzej Duda poinformował, że wszczyna procedurę ułaskawieniową wobec obu polityków i zaapelował do prokuratora generalnego Adama Bodnara o jak najszybsze zwolnienie ich z zakładów karnych.