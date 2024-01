Drugie posiedzenie Sejmu rozpoczęło się 16 stycznia o godz. 10.00. Mariusz Błaszczak zwrócił się wówczas z wnioskiem o zmianę prowadzenia obrad i wprowadzenia do porządku obrad punktu dotyczącego debaty "na temat bezprawnego uwięzienia posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika oraz zamachu na prokuraturę".

REKLAMA

Zobacz wideo Błaszczak z ofensywnym apelem o "uwolnienie" Wąsika i Kamińskiego. Ich żony znalazły się na sali Sejmowej

Drugie posiedzenie Sejmu. Mariusz Błaszczak o Kamińskim i Wąsiku

- Koalicjo 13 grudnia, mówicie, że miejsce przestępców jest w więzieniu. Ja chcę przypomnieć, że posłowie Kamiński i Wąsik całe swoje polityczne życie walczyli z korupcją. Zostali ukarani za walkę z korupcją, a wasi politycy za korupcję dostają nagrody. Gdzie jest Włodzimierz Karpiński? Oskarżony o łapówkarstwo w Europarlamencie? Gdzie jest Stanisław Gawłowski, Tomasz Grodzki, Roman Giertych, na których ciążą poważne zarzuty w parlamencie? To po to wam przejęcie mediów, prokuratury i CBA, o bezkarność wam chodzi - grzmiał z mównicy sejmowej poseł Błaszczak z PiS.

- Panie marszałku, składam pismo z żądaniem podjęcia działań na rzecz umożliwienia wykonywania mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi - zwrócił się Błaszczak do Hołowni. - Skierowaliśmy także wniosek o podejrzenie popełnienia przez pana przestępstwa przekroczenia kompetencji do prokuratury. Może to zresztą dlatego tak pospiesznie dokonywane jest przejęcie prokuratury? - dopytywał polityk PiS.

Mariusz Błaszczak przywitał też obecne na posiedzeniu Barbarę Kamińską i Romę Wąsik - żony skazanych polityków PiS. - Dziękujemy, że jesteście, my jesteśmy z wami. Może jeszcze nie dziś, może jeszcze nie teraz, ale zwyciężymy - zwrócił się do kobiet Błaszczak.

Sejm rozpoczął dwudniowe posiedzenie

Od 16 stycznia posłowie będą kontynuowali prace nad projektem budżetu na ten rok oraz nad projektem ustawy okołobudżetowej. W 2024 roku dochody mają wynieść 682 miliardy złotych, wydatki - 866 miliardów, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 184 miliardów złotych. Założono w nim 3-procentowy wzrost PKB oraz inflację na poziomie 6,6 procent.



Ponadto w budżecie zapewniono 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i 20-procentowe dla sfery budżetowej. Są też środki na finansowanie świadczenia 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz podwójną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 procent.



Izba zajmie się też projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej, która ma zbadać celowość działań operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przy pomocy oprogramowania Pegasus. Sejm ma również powołać prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.