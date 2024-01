Żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika pojawiły się w Sejmie. Przyszły z "opiekunem"

Jacek Gądek, który jest w Sejmie, zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie, na którym widać Barbarę Kamińską i Romualdę Wąsik.

"Żony Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika są już w Sejmie". I jeszcze nowy doradca prezydenta Błażej Poboży, który się paniami na Wiejskiej opiekuje" - napisał dziennikarz portalu Gazeta.pl.

PiS będzie zakłócał obrady? "Być może planują warianty siłowe"

Jak już pisaliśmy, w Sejmie może być we wtorek naprawdę gorąco. Jest to pierwsze posiedzenie po aresztowaniu i umieszczeniu w zakładach karnych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Miało się ono odbyć w zeszłym tygodniu, jednak ze względu na napiętą atmosferę zdecydowano się je przenieść na ten tydzień. W poniedziałek w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się narada polityków tej partii z udziałem m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Ryszarda Terleckiego i Elżbiety Witek. Według źródeł Onetu miały na niej zapaść kluczowe decyzje związane z kolejnymi protestami i krokami przeciwko "bezprawnym działaniom rządu Donalda Tuska".

Jak podaje portal, posłowie PiS szykują się do zakłócania obrad - mają skandować nazwiska Kamińskiego i Wąsika albo śpiewać hymn narodowy. - Decyzje jeszcze nie zapadły, będziemy o tym rozmawiać na porannym posiedzeniu klubu PiS. Wtedy sami się dowiemy, w jaki sposób mamy wyrażać swoje oburzenie - przekazał Onetowi jeden z polityków.

Rządzący zapewniają, że są świadomi tego, co może się dziać. Wicemarszałkini Sejmu Monika Wielichowska powiedziała w rozmowie z serwisem, że "temperatura w polityce jest wysoka" i "zdaje sobie sprawę, co się dzieje". Prezydium Sejmu jednak, że będzie reagowało na "wszelkie ewentualne formy destrukcji". - Dziś jesteśmy świadkami eskalacji emocji, w których uczestniczy sam prezydent Duda. Politycy PiS być może planują warianty siłowe, jednym słowem burdę w Sejmie. Widzimy, jak z przestępców chcą zrobić bohaterów. Choć politycy w więzieniu to nie polityczni więźniowie. Musimy to powtarzać głośno i często - podkreśliła.