We wrześniu 2022 roku w programie "Debata dnia" na antenie Polsat News rzecznik PSL Miłosz Motyka założył się z politykiem PiS Kazimierzem Smolińskim, że ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego przegra wybory. - PiS nie tyle przegra, ale przerżnie z kretesem wybory samorządowe na poziomie sejmików, dużych miast i małych miasteczek - twierdził Motyka. Stawką zakładu były dwie bańki mleka. Umowę przypieczętowała "przecięciem" na wizji posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Lubnauer.

Poseł PiS dotrzymał słowa. Do studia przyszedł z mlekiem

Już w październiku, zaledwie kilka dni po wyborach Motyka przypomniał Smolińskiemu o przegranej. "Tracicie władzę. Czekam na dwie bańki mleka" - napisał wówczas w mediach społecznościowych polityk PSL. Po trzech miesiącach Kazimierz Smoliński dotrzymał danego słowa. W poniedziałek (15 stycznia) politycy ponownie spotkali się w studiu programu "Debata dnia". - Zanim zaczniemy rozstrzygać spory między politykami, to może rozstrzygniemy historyczny już zakład - zaczęła prowadząca Agnieszka Gozdyra.

- Cóż przegrałem, więc... - powiedział poseł PiS, po czym schylił się pod stół i wyciągnął dwie kanki mleka. - Jestem człowiekiem honorowym, przegrałem, więc są dwie bańki mleka. Z tym że to mleko, niestety, po waszych ostatnich działaniach zsiadło się i jest kwaśne, ale nadaje się do picia - oświadczył Smoliński. Dodał, że mleko pochodzi ze wsi od lokalnego rolnika.

Wiceminister klimatu był pod wrażeniem zachowania polityka PiS. Nie zabrakło jednak uszczypliwości. Motyka oświadczył, że cieszy się z trzech rzeczy, którymi są: wygrany zakład i honorowe zachowanie posła, utrata władzy przez PiS oraz rozliczenia partii Kaczyńskiego, które "trwają i się dokonują". - Bardzo się cieszę panie pośle, jak pan poda bańkę, to się napijemy - oznajmił Motyka, który poczęstował mlekiem obecnych w studiu gości.

Kazimierz Smoliński odmówił kolejnych zakładów. "Źle się to dla mnie skończyło"

W trakcie dyskusji na temat zakładu Smoliński przypomniał, że umowa polityków miała też drugą część. - Pan minister powiedział, że z kretesem przegramy wybory na szczeblu samorządowym, czyli sejmiki, miasta i małe miasteczka - stwierdził poseł PiS. Podkreślił jednak, że trudno jest rozstrzygnąć wygraną w wyborach samorządowych. Obecna w studio posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Dolniak zaproponowała kolejny zakład. - Panu to przegrywanie dobrze wychodzi - oznajmiła. W studiu padła więc propozycja zakładu o wybory do Parlamentu Europejskiego. - Prezes Kaczyński będzie miał do pana pretensje - powiedziała rozbawiona Dolniak. - Wolę się już więcej nie zakładać, bo źle się to dla mnie skończyło - odparł poseł PiS. Na zakończenie Miłosz Motyka jeszcze raz jeszcze przyjrzał się podarowanym przez Smolińskiego kankom. - Tu są kaczki. To tak nawet tematycznie - stwierdził rzecznik PSL.