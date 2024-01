Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News wspomniał o ewentualnych zmianach w Konstytucji. Miałyby one dotyczyć Trybunału Konstytucyjnego. Do tych zapowiedzi odniósł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Będą zmiany w Konstytucji? Szymon Hołownia: Widzimy, ile luk jest w polskiej Konstytucji

Podczas konferencji 16 stycznia przed posiedzeniem Sejmu, Szymon Hołownia został zapytany, czy pomysł Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zaproponował zmianę Konstytucji w ramach Trybunału Konstytucyjnego, to polityczna oferta Trzeciej Drogi, czy tylko prywatne zdanie prezesa PSL. Jak podkreślił marszałek Sejmu, jeszcze nie konsultował tego pomysłu z Kosiniakiem-Kamyszem.

- Pomysł ciekawy, pytanie tylko, czy realny do zrobienia i o tym musimy przede wszystkim porozmawiać, bo nie chciałbym, żebyśmy rzucali na wiatr kolejne pomysły - powiedział Szymon Hołownia. Zwrócił również uwagę, że "do zmiany Konstytucji potrzebna byłaby wola i decyzja opozycji. Również Prawo i Sprawiedliwość musiałoby się w tę procedurę zaangażować".

Szymon Hołownia, lider Polski 2050 został również zapytany o to, czy rząd byłby gotowy na współpracę z PiS przy zmianie w Konstytucji. - Przede wszystkim musielibyśmy zobaczyć, co jest przedmiotem propozycji. Ja może jestem naiwny lub nie nadaję się do polityki, natomiast wychodzę z założenia, że zanim zdecyduję, z kim usiądę do stołu, chciałbym wiedzieć, co on ma do powiedzenia i do zaproponowania. Nie etykietuję kogoś, że z nim na pewno nie usiądę, tylko porozmawiajmy, czy jest w ogóle o czym rozmawiać i wtedy będziemy wiedzieli, czy tracimy czas - powiedział Hołownia.

- Widzimy, ile luk jest w polskiej Konstytucji, bo jej twórcom nie śniło się, że można pewne rzeczy tak obchodzić, jak twórczo robią to niektórzy politycy. Będziemy wypatrywać tego momentu konstytucyjnego i wtedy Trybunał Konstytucyjny będzie jedną z pierwszych rzeczy, które trzeba będzie "załatwić", zreformować, tak, aby mógł on funkcjonować jako realny sąd konstytucyjny przez najbliższe dziesięciolecia. Natomiast to jest trochę badanie gruntu, sprawdzanie, jaka odpowiedź wróci - dodał polityk.

Hołownia podkreślił również, że Trzecia Droga nie sformułowała jeszcze żadnej konkretnej propozycji dotyczącej zmian w Konstytucji. - Musiałaby to być propozycja całej koalicji, jeśli miałaby wejść, musielibyśmy porozmawiać o tym z prezydentem, musielibyśmy zobaczyć, czy w opozycji jest, choć minimalna chęć, by o tym rozmawiać. Inaczej nie da się tego zrobić - stwierdził marszałek Sejmu.

Kosiniak-Kamysz o zmianach w Konstytucji. "Chciałbym, żebyśmy przedstawili nowy rozdział"

W programie "Gość Wydarzeń" Władysław Kosiniak-Kamysz poruszył temat ewentualnych zmian w polskiej Konstytucji. - Chciałbym, żebyśmy przedstawili nowy rozdział Konstytucji, który zmieni w ogóle cały Trybunał Konstytucyjny.

Jak podkreślił polityk PSL "Trybunał Konstytucyjny i jego zniszczenie w 2015, 2016 roku miało na celu tak zmienienie ustroju państwa, żeby po przejęciu władzy przez kolejną ekipę, normalność nie mogła powrócić. Nie zrobili tego skutecznie. W wielu sprawach, w których są wydawane orzeczenia, był niewłaściwy skład". Dodał również, że Polsce jest potrzebna "prawdziwa reforma wymiaru sprawiedliwości". - Chciałbym, żeby do tego dołączył się pan prezydent, żeby zaakceptował wynik wyborów, decyzję suwerena - zaznaczył wicepremier Kosiniak-Kamysz.