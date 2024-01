Szymon Hołownia: Spodziewam się ostrego Sejmu, ale nie warcholstwa

- Wniosek o wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza, odwołanie Krzysztofa Bosaka z funkcji wicemarszałka oraz głosowanie w sprawie Grzegorza Brauna, więc będzie to dzień gorący, bieżący i dyscyplinujący - zapowiedział marszałek Sejmu plany na środę. - Jeśli się uda, to w czwartek będziemy mieć uchwaloną ustawę budżetową, skierujemy ją do Senatu - dodał Szymon Hołownia. Więcej o harmonogramie posiedzeń Sejmu piszemy w tekście poniżej:

REKLAMA

Politycy PiS będą zakłócać obrady Sejmu? Hołownia: Ludzie mają dosyć

Na wtorkowej konferencji dziennikarze pytali o możliwe zakłócenia obrad Sejmu przez polityków PiS-u. - Nie wiem, co oni zrobią. Ale wiem, że fizyczne blokowanie mównicy czy obstrukcja, to nie jest coś, co służy nam w tej chwili, Ludzie mają tego dosyć. Nie spodziewam się warcholstwa dzisiaj na sali, ale jesteśmy gotowi na wszystko. Ta sala widziała wszystko przez ostatnich 30 lat. Poprzednie ekipy były dość kreatywne, więc sytuacje różne już przeanalizowaliśmy. Spodziewam się ostrego Sejmu - ocenił marszałek Sejmu.

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"

Chaos w Prokuraturze Krajowej. Hołownia: Decyzje Bodnara doprowadzą do zmiany systemowej

Szymon Hołownia odpowiadał również na pytania związane ze zmianami w Prokuraturze Krajowej. - Wiemy, jak PiS traktował prokuraturę i cały wymiar sprawiedliwości. Wiemy, ile pozakładał bezpieczników w różnych ustawach. To, co dla mnie najważniejsze w decyzjach ministra Bodnara to fakt, że one doprowadzą do zmiany systemowej - mówił. - Dzisiaj to jest trudne, bo wszyscy krzyczą. Ale za niedługo wszyscy się tym krzykiem zmęczą. Zwłaszcza nasi wyborcy i będą oczekiwać konkretnych zmian i tego, żebyśmy sobie przynajmniej mogli podać rękę - stwierdził marszałek Sejmu.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. "To może trwać miesiącami"

- Nic się nie zmieniło w sprawie obsadzania mandatów po pośle Mariuszu Kamińskim. Procedury w sprawie Macieja Wąsika nie uruchomiłem z powodów, które wielokrotnie już przedstawiłem: muszę dostać komplet dokumentów z Sądu Najwyższego - poinformował Hołownia. - To są procedury, poświęcimy na to tylu czasu, ile potrzeba. To może trwać miesiącami. Na końcu, jeśli nikt nie przyjmie mandatu, jest moje postanowienie o tym, że mandat jest nieobsadzony do końca kadencji. Natomiast niczego tutaj nie będziemy pospieszać - zapewnił Hołownia.

Bosak pożegna się ze stanowiskiem wicemarszałka Sejmu?

Dziennikarze zapytali także o przyszłość Krzysztofa Bosaka jako wicemarszałka Sejmu. Marszałek przyznał, że nie wyobraża sobie udziału w Prezydium Sejmu przedstawiciela Grzegorza Brauna, natomiast w udziale Krzysztofa Bosaka - jako przedstawiciela opozycji - dostrzega potrzebne "napięcie polityczne", które powoduje twórcze dyskusje.

Początek 2. posiedzenia Sejmu. Posłowie będą pracować nad budżetem

O 10.00 początek dwudniowego posiedzenia Sejmu. Posłowie będą kontynuowali prace nad projektem budżetu na ten rok oraz nad projektem ustawy okołobudżetowej. W 2024 roku dochody mają wynieść 682 miliardy złotych, wydatki - 866 miliardów, co oznacza deficyt budżetowy na poziomie 184 miliardów złotych. Założono w nim 3-procentowy wzrost PKB oraz inflację na poziomie 6,6 procent. Ponadto w budżecie zapewniono 30-procentowe podwyżki dla nauczycieli i 20-procentowe dla sfery budżetowej. Są też środki na finansowanie świadczenia 800 plus, 13. i 14. emerytury oraz podwójną waloryzację rent i emerytur, jeśli inflacja przekroczy 5 procent. Izba zajmie się też projektem uchwały w sprawie powołania komisji śledczej, która ma zbadać celowość działań operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przy pomocy oprogramowania Pegasus. Sejm ma też powołać prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.