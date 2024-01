Konfederacja może ponieść konsekwencje za skandal z ugaszeniem chanukowych świec przez posła Grzegorza Brauna. Lewica złożyła wniosek o odwołanie wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Sejm ma się zająć tym wnioskiem w środę 17 stycznia.

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"