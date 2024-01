Wpadka w TV Republika. Kogo chce uwolnić paskowy? Na pewno nie Wąsika

Zatrzymanie przez policję Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego było jednym z głównych tematów programu "Dzisiaj". Jest to serwis informacyjny w TV Republika, emitowany w stacji codziennie o godz. 19.00.

Wpadka w TV Republika. Przekręcili nazwisko Macieja Wąsika

Telewizja Republika cały czas opowiada się za uwolnieniem z więzienia zatrzymanych przez policję Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. 15 stycznia podczas emisji programu informacyjnego na żywo, w którym wykorzystano archiwalne nagrania z byłymi ministrami PiS, na pasku informacyjnym pojawiło się hasło, które miało nawiązywać do ich zatrzymania.

"Uwolnić Kamińskiego i Wójcika" - apelowano w treści paska. Pojawiły się wówczas spekulacje internautów, o którego z polityków PiS mogło chodzić. "Pan już też?" - pytała jedna z internautek w serwisie X, wskazując na Michała Wójcika.

Nazwisko drugiego polityka zostało wówczas przekręcone, na co stacja zwróciła uwagę dopiero podczas publikacji całego programu w serwisie YouTube. Wówczas nazwisko polityka PiS zostało napisane prawidłowo.

Po zatrzymaniu Kamińskiego i Wąsika stacja realizowała też wielogodzinne "wydania specjalne" serwisów informacyjnych, w których stale informowano, co dzieje się z politykami.

Prezydent Andrzej Duda apelował do premiera o zwolnienie z więzienia Kamińskiego i Wąsika

Podczas spotkania z premierem 15 stycznia, prezydent poruszył temat zatrzymanych polityków PiS. Andrzej Duda zaapelował do premiera o działania w sprawie zwolnienia z zakładów karnych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Wcześniej wystąpił o to z wnioskiem do prokuratora generalnego w związku z rozpoczętym postępowaniem ułaskawieniowym.

Jego zdaniem byli szefowie Centralnego Biura Antykorupcyjnego nadal pełnią funkcje publiczne. - Zwróciłem się do pana premiera, żeby na czas, kiedy te postępowania trwają, panowie zostali zwolnieni i mogli wrócić do domu. To jest sprawa fundamentalna i humanitarna, a także przyzwoitości i porządku społecznego - mówił prezydent prezydent w jednym ze swoich wystąpień.

Przypomnijmy, politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali w grudniu skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia za działania operacyjne w związku z tzw. aferą gruntową. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński kwestionowali orzeczenie, powołując się na wydane w 2015 roku prezydenckie ułaskawienie. Zostali zatrzymani przez policję 9 stycznia podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim.