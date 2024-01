Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych przeprowadziła pracownia United Surveys dla portalu Wirtualna Polska. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 28,4 proc. badanych. Tuż za ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego znalazła się Koalicja Obywatelska z 27,5 proc. poparcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk odniósł się do sprawy prokuratora generalnego. "To nie jest tak, że mamy we wszystkim rację"

Z badania wynika, że trzecie miejsce zajęłaby Trzecia Droga z poparciem 16,9 proc. Lewica dostałaby 10,4 proc. głosów, a Konfederacja - 6,8 proc. Grupa niezdecydowanych wyborców to 8,5 proc. uczestników sondażu.

Partia Jarosława Kaczyńskiego słabnie w sondażach

Prawo i Sprawiedliwość straciło niemal 4,6 pkt proc. poparcia - to najwięcej ze wszystkich partii. Także Trzecia Droga ma mniejsze poparcie niż w grudniowym badaniu United Surveys - to spadek o 2,2 pkt proc. Z kolei KO i Konfederacja mają wyniki mniejsze o 0,9 pkt proc. Rośnie poparcie dla Lewicy - ta partia zyskała 1,7 pkt proc.

Politolog prof. Rafał Chwedoruk w rozmowie z wp.pl, który ocenił wyniki ankiety, podkreśla, że KO nie notuje spadku poparcia, ponieważ jej elektorat spaja obietnica rozliczeń z PiS-em. - One się dzieją, a forma tych rozliczeń jest bardzo spektakularna. To pomaga utrzymywać poziom poparcia, ograniczać straty, które mogłyby wynikać z nie zawsze dobrze przeprowadzonych działań - podkreślił. Prof Chwedoruk nie ma też wątpliwości, że spadek poparcia PiS-u to "naturalny proces po porażce wyborczej, gdzie niezwiązani z partią wyborcy zaczynają zastanawiać się nad sensem bycia w obozie przegranym". - Oraz nad tym, co PiS może im zagwarantować, skoro już prawie nic nie może jako partia opozycyjna - dodał.

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu 2023

We wtorek 17 października 2023 roku Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów po podliczeniu głosów ze 100 proc. obwodów:

Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 proc.,

Koalicja Obywatelska - 30,70 proc.,

Trzecia Droga - 14,40 proc.,

Lewica - 8,61 proc.,

Konfederacja - 7,16 proc.

Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 194 mandaty - to najwięcej ze wszystkich partii, jednak taki wynik nie pozwolił formacji Jarosława Kaczyńskiego na samodzielne rządy. Koalicja Obywatelska dostała 157 mandatów. Trzecią Drogę w parlamencie reprezentuje 65 posłów, a Lewica otrzymała 26 miejsc. Najmniej osób do Sejmu z partii, które przekroczyły próg wyborczy, wprowadziła Konfederacja. Ugrupowanie to dostało 18 mandatów. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica otrzymały łącznie 248 mandatów, co dało im większość i pozwoliło stworzyć koalicyjny rząd. Na jego czele stanął premier Donald Tusk, po raz pierwszy wybrany na to stanowisko przez parlament.

W czwartek 11 stycznia Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, złożone w całości z neosędziów, stwierdziła ważność wyborów do Sejmu RP i Senatu RP. Przewodnicząca Izby i składu sędzia Joanna Lemańska podkreśliła, że uchwałę w tej sprawie podjęto jednogłośnie. Wcześniej sprawozdanie odczytał sędzia Paweł Wojciechowski. Zaznaczył, że "obwodowe komisje prawidłowo przeprowadziły głosowanie". - PKW nie stwierdziła naruszeń, Sąd Najwyższy bierze pod uwagę wszystkie czynniki, również nieuwzględnione przez PKW, także protesty wyborcze - mówił sędzia Wojciechowski.

* Sondaż przeprowadzono przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 12-14 stycznia metodą CAWI na grupie 1000 ankietowanych.